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Росіяни атакували околиці Запоріжжя: що відомо

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни атакували околиці Запоріжжя: що відомо
Фахівці працюють на місці влучання над ліквідацією займання
фото з відкритих джерел

Наслідки руйнувань ще встановлюються

Російські загарбники здійснили чергову атаку на Запоріжжя. Вони нанесли ракетний удар по околицях міста. Про це заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

За його словами, фахівці працюють на місці влучання над ліквідацією займання. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

При цьому голова ОВА додав, що наслідки руйнувань ще встановлюються.

В Україні під час масштабної повітряної тривоги 5 серпня було чутно вибухи в Хмельницькій та Житомирській областях.

Нагадаємо, оперативне командування «Південь» повідомляло про пуски «Калібрів» із акваторії Чорного моря. Перед цим ворог провів ротацію: підводний човен замінив на надводний, збільшивши кількість «Калібрів» удвічі.

Окупанти також запустили «Кинджали» з району Тамбова, заявили Повітряні сили. 

Теги: Запоріжжя ворог тривога війна

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