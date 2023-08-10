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У Києві та низці областей знову оголошено повітряну тривогу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Києві та низці областей знову оголошено повітряну тривогу
РФ знову тероризує Україну дронами
фото: glavcom.ua

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

О 00:03 у Київській області (без Києва) залунали сирени повітряної тривоги. Також небезпека фіксується у Полтавській, Чернігівській та Сумській областях, а також частково на Дніпропетровщині та Кіровоградщині. Ворог може атакувати дронами. Про це попередили Повітряні сили Збройних сил України.

У Нікопольському районі Дніпропетровської області – загроза артилерійського обстрілу.

Жителям «почервонілих» областей слід перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.

Оновлено о 00:17

У Києві оголошено повітряну тривогу.

Мапа тривог станом на 00:17:

У Києві та низці областей знову оголошено повітряну тривогу фото 1

Нагадаємо, перед цим в Україні майже 20 хвилин тривала масштабна повітряна тривога через зліт ворожого МіГ-31К.

До слова, завершився 532-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби ворог завдав два ракетні та 28 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: безпілотник небезпека тривога

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