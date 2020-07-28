На Львівщині за минулу добу зафіксовано майже 150 хворих на коронавірус



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За увесь час Covid-19 в області підтверджено у 9099 осіб, померли 245 осіб

В області за минулу добу зафіксовано 147 хворих на Covid-19 - облдержадміністрація

На Львівщині зареєстровано 147 випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомляє Львівська ОДА.

Зазначається, що лабораторні центри Львівської області 27 липня провели 742 ПЛР-тести, з них 147- позитивні.

«Підтверджено методом ПЛР наявність коронавірусу за добу у 147 мешканців Львівщини. За увесь час Covid-19 в області підтверджено у 9099 осіб. Померли 245 осіб. Одужали від коронавірусної інфекції 2118», - йдеться в повідомлені.

На Львівщині за попередню добу було госпіталізовано з підозрою на коронавірус 108 осіб, а скеровано на самоізоляцію 192 людини. На даний момент в стаціонарах знаходиться 1020 хворих. Найбільше пацієнтів у Львівській обласній інфекційній лікарні – 196.

В основному, в районах області за минулу добу виявили по 1-4 нових випадки інфікування. Найбільше випадків зарженні коронавірусом зафіксовано у Львові - 74 людини і в Миколаївському районі -23 особи.

Коронавірус в Україні

Всього 66575

Одужали 36744

Хворіють 28202

Померли 1629

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До відома, в Україні лабораторно підтверджено 65 656 випадків Covid-19. За минулу добу захворіло 919 осіб. За рівнем поширення коронавірусу Україна на 35-му місці у світі.