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    Суспільство

    На Львівщині за минулу добу зафіксовано майже 150 хворих на коронавірус

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    За увесь час Covid-19 в області підтверджено у 9099 осіб, померли 245 осіб - На Львівщині за минулу добу зафіксовано майже 150 хворих на коронавірус
    За увесь час Covid-19 в області підтверджено у 9099 осіб, померли 245 осіб

    В області за минулу добу зафіксовано 147 хворих на Covid-19 - облдержадміністрація

    На Львівщині зареєстровано 147 випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомляє Львівська ОДА.

    Зазначається, що лабораторні центри Львівської області 27 липня провели 742 ПЛР-тести, з них 147- позитивні.

     «Підтверджено методом ПЛР наявність коронавірусу за добу у 147 мешканців Львівщини. За увесь час Covid-19 в області підтверджено у 9099 осіб. Померли 245 осіб. Одужали від коронавірусної інфекції 2118», - йдеться в повідомлені.

    На Львівщині за попередню добу було госпіталізовано з підозрою на коронавірус 108 осіб, а скеровано на самоізоляцію 192 людини. На даний момент в стаціонарах знаходиться 1020 хворих. Найбільше пацієнтів у Львівській обласній інфекційній лікарні – 196.

    В основному, в районах області за минулу добу виявили по 1-4 нових випадки інфікування. Найбільше випадків зарженні коронавірусом зафіксовано у Львові - 74 людини і в Миколаївському районі -23 особи.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      66575
    • Одужали
      36744
    • Хворіють
      28202
    • Померли
      1629

    До відома, в Україні лабораторно підтверджено 65 656 випадків Covid-19. За минулу добу захворіло 919 осіб. За рівнем поширення коронавірусу Україна на 35-му місці у світі.

    Львівщина хвороби вірус коронавірус
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