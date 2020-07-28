У столиці ще 110 киян заразилися коронавірусом, одна людина померла



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На сьогодні в столиці вже 7800 підтверджених випадків захворювання на Covid-19

До лікарень столиці госпіталізували дев'ять пацієнтів, інші – на самоізоляції - Кличко

У Києві захворювання на коронавірус виявили ще в 110 мешканців Києва. Одна людина померла. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Ще в 110 мешканців Києва виявили коронавірус за минулу добу. Одна людина померла. За весь період коронавірус забрав життя 130 киян. На сьогодні в столиці вже 7800 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - повідомив Кличко.

Мер зазначив, що серед тих, хто захворіли: 45 жінок віком від 18 до 81 років та дві дівчинки – 11 і 15 років. 59 чоловіків віком від 19 до 71 рокiв. І четверо хлопчиків від 2 до 6 років.

До лікарень столиці госпіталізували дев'ять пацієнтів, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

«За минулу добу одужали 82 людини. Всього коронавірус подолали 2830 мешканців Києва. Найбільше випадків захворювання виявили минулої доби в Солом»янському районі – 45. В Оболонському та Дніпровському – по 14. Та в Дарницькому районі – 12 випадків, - зазначив мер. - Дотримуйтеся елементарних правил! Будьте обережними і бережіть себе», - наголосив Віталій Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 66575

Одужали 36744

Хворіють 28202

Померли 1629

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Як повідомлялося, в Україні лабораторно підтверджено 65 656 випадків Covid-19. За минулу добу захворіло 919 осіб. За рівнем поширення коронавірусу Україна на 35-му місці у світі.