Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу захворіло 919 людей



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Загалом на 28 липня від початку пандемії одужали 36 744 людини

Загалом з початку епідемії Covid-19 в Україні зафіксовано летальних випадків – 1 629

В Україні станом на ранок 28 липня зафіксовано 919 нових випадків коронавірусу, це на 112 випадків більше, ніж учора (807). Про це йдеться на сайті РНБО

Зазначається, що загалом на сьогодні від початку пандемії захворіло 66 575 українців.

Загалом одужали 36 744 людини; за минулу добу 622 особи (вчора 315). Летальних випадків від початку пандемії – 1 629, за минулу добу померло 13 людей (вчора 11).

Наразі активних хворих коронавірусом в Україні 28 202 людини.

Коронавірус в Україні

Всього 66575

Одужали 36744

Хворіють 28202

Померли 1629

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 27 липня було зафіксовано 807 нових випадків коронавірусу, це на 113 випадків меншу, ніж у попередній день (920).