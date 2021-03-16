Синоптик розповіла, яким буде квітень в Україні

Не варто сподіватися, що квітень буде теплим

До 10 квітня може бути похолодання, аж до заморозків

Погода в Україні в квітні буде нестійкою, можливі заморозки в повітрі. Про це розповіла завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова, пише Обозреватель.

«Із 1 квітня ми побачимо сонечко, побачимо радісні погодні умови. Такою буде перша декада. Якщо і будуть дощі, то незначні. А потім настане нестійкість в погодних умовах – періоди похолодання і періоди потепління: п'ять днів холодних, п'ять днів теплих, п'ять днів сонячних, п'ять днів похмурих», – уточнила Мартазінова.

Синоптикиня додала, що такі погодні умови збережуться до кінця місяця. «До 10-квітня може бути похолодання, аж до заморозків в повітрі», – попередила Мартазінова.

За попередніми прогнозами синоптиків, у березні в Україні не буде теплої погоди, до кінця місяця очікуються опади і температурні перепади.

Із 17 березня і до кінця тижня в Україні будуть опади, подекуди сніг. Денна температура повітря опуститься до +3 ... +5 градусів, вночі синоптики обіцяють до -1 ... +1 градуса. Триватиме похмура погода до 20 березня. Потім настане короткочасне потепління. Опади залишаться тільки на Сході.

У Києві опади триватимуть до 24 березня. Вдень стовпчики термометра до кінця березня будуть показувати від +1 до +6 градусів, вночі - до -1 ...- 3 градусів. На початку квітня різко потеплішає до +8 ... +11 градусів.

Як повідомлялось раніше, 16 березня західна та південна частини України перебуватимуть під впливом циклону Marius. Циклон та його атмосферні фронти зумовлять опади – переважно дощ, у західних областях із мокрим снігом.