Негода в Україні: у Карпатах можливі лавини, на Прикарпатті – підтоплення

У горах зараз дуже небезпечно, зокрема через низьку видимість

У Карпатах продовжується хуртовина, видимість впала до 30 метрів. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

«На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 метрів. Вітер північно-західній, 12-14 м/с. Хуртовина. Температура повітря -10°», – йдеться в повідомленні.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій попереджають, що 18 березня у зв’язку зi снiгопадами та хуртовинами у високогiр’ї Закарпатської та в середньогір’ї Львівської областi зберігається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень), а у високогір'ї Івано-Франкiвської областi очiкується висока снiголавинна небезпека – 4 рiвень.

Водночас у Тисменицькій громаді попереджають про підйом води на річці Ворона. «За повідомленням Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, з 17 по 19 березня на річці Ворона в Тисменицькій громаді можливий вихід води на заплаву. Керівництво громади постійно моніторить ситуацію на місцях можливих підтоплень», – йдеться у повідомленнні міської влади.

У четвер, 18 березня, в Україні буде хмарно з проясненнями, у південній та південно-східній частинах дощ, на решті території невеликий мокрий сніг, вдень з дощем.

За попередніми прогнозами синоптиків, у березні в Україні не буде теплої погоди, до кінця місяця очікуються опади і температурні перепади.

До слова, синоптик розповіла, яким буде квітень в Україні.