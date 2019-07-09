В «Укрзалізниці» виявили розкрадання під час закупівель на 7 млн



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Правоохоронні органи розслідують закупівлю за завищеними цінами обладнання філією «Центр управління промисловістю» у підприємства, яке афілійоване з її екс-керівником

Екс-керівники «Центру управління промисловістю» підозрюються у привласненні 7 млн грн під час закупівлі пересувного дробарно-сортувального комплексу.

Про це 9 липня повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«Правоохоронні органи розслідують закупівлю за завищеними цінами обладнання філією «Центр управління промисловістю» у підприємства, яке афілійоване з її екс-керівником. Відповідні факти виявлені під час перевірки філії департаментом економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що перевіркою виявлено, що під час закупівлі пересувного дробарно-сортувального комплексу було безпідставно завищено його вартість більш ніж на 7 млн грн. Крім того, обладнання вартістю майже 16 млн грн було поставлено на підприємство не відповідної якості: китайського виробництва, замість українського, як було заявлено в тендерній пропозиції.

Матеріали перевірки було передано до Державного бюро розслідувань, де відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживань службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою), - повідомили в «Укрзалізниці».

Оперативне супроводження кримінального провадження здійснює Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.

Нагадаємо, керівник САП Назар Холодницький заявив, що найближчим часом Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосить підозри одному з міністрів, а також декільком главам облдержадміністрацій.