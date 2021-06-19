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    В Ужгороді горіло ромське поселення (відео)

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    Вогонь у всіх хатах уже погасили - В Ужгороді горіло ромське поселення (відео)
    Вогонь у всіх хатах уже погасили
    Скріншот з відео

    Травмованих та загиблих у пожежі нема

    В Ужгороді внаслідок пожежі на території ромського поселення згоріли декілька хат.

    Про це розповів журналіст TV 21 Ungvar, представник ромської спільноти в Ужгороді Віктор Човка, – повідомляє Суспільне.

    Голова громадської організації «Об’єднання ромів Ужгорода» Мирослав Горват підтвердив виданню інформацію про те, що в Ужгороді в мікрорайоні Шахта 18 червня близько 23-ї години сталася пожежа на території ромського поселення.

    За його словами, травмованих та загиблих у пожежі нема. Вогонь у всіх хатах уже погасили.

    Разом з тим, представник ромської спільноти в Ужгороді Віктор Човка повідомив, що внаслідок пожежі згоріло близько сім маленьких хат.

    ДСНС Закарпатської області поки не повідомляє про подію.

    Нагадаємо, 9 червня міський голова Рівного Олександр Третяк запропонував запакувати ромів в автобус і вивезти з міста. У Рівному планують запустити муніципальну варту, яка б слідкувала за ромами.

    Як повідомлялося, міський голова Рівного, який пригрозив запакувати ромів у автобус і вивезти на Закарпаття, вибачився за свої слова. Третяк пояснив, що його емоційна реакція викликана численними скаргами рівнян на дії ромів у місті.

    Теги: пожежа ДСНС Закарпаття
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    В Ужгороді горіло ромське поселення (відео)