В Ужгороді горіло ромське поселення (відео)

Вогонь у всіх хатах уже погасили

Травмованих та загиблих у пожежі нема

В Ужгороді внаслідок пожежі на території ромського поселення згоріли декілька хат.

Про це розповів журналіст TV 21 Ungvar, представник ромської спільноти в Ужгороді Віктор Човка, – повідомляє Суспільне.

Голова громадської організації «Об’єднання ромів Ужгорода» Мирослав Горват підтвердив виданню інформацію про те, що в Ужгороді в мікрорайоні Шахта 18 червня близько 23-ї години сталася пожежа на території ромського поселення.

За його словами, травмованих та загиблих у пожежі нема. Вогонь у всіх хатах уже погасили.

Разом з тим, представник ромської спільноти в Ужгороді Віктор Човка повідомив, що внаслідок пожежі згоріло близько сім маленьких хат.

ДСНС Закарпатської області поки не повідомляє про подію.

Нагадаємо, 9 червня міський голова Рівного Олександр Третяк запропонував запакувати ромів в автобус і вивезти з міста. У Рівному планують запустити муніципальну варту, яка б слідкувала за ромами.

Як повідомлялося, міський голова Рівного, який пригрозив запакувати ромів у автобус і вивезти на Закарпаття, вибачився за свої слова. Третяк пояснив, що його емоційна реакція викликана численними скаргами рівнян на дії ромів у місті.