В Ужгороді горіло ромське поселення (відео)
Травмованих та загиблих у пожежі нема
В Ужгороді внаслідок пожежі на території ромського поселення згоріли декілька хат.
Про це розповів журналіст TV 21 Ungvar, представник ромської спільноти в Ужгороді Віктор Човка, – повідомляє Суспільне.
Голова громадської організації «Об’єднання ромів Ужгорода» Мирослав Горват підтвердив виданню інформацію про те, що в Ужгороді в мікрорайоні Шахта 18 червня близько 23-ї години сталася пожежа на території ромського поселення.
За його словами, травмованих та загиблих у пожежі нема. Вогонь у всіх хатах уже погасили.
Разом з тим, представник ромської спільноти в Ужгороді Віктор Човка повідомив, що внаслідок пожежі згоріло близько сім маленьких хат.
ДСНС Закарпатської області поки не повідомляє про подію.
Нагадаємо, 9 червня міський голова Рівного Олександр Третяк запропонував запакувати ромів в автобус і вивезти з міста. У Рівному планують запустити муніципальну варту, яка б слідкувала за ромами.
Як повідомлялося, міський голова Рівного, який пригрозив запакувати ромів у автобус і вивезти на Закарпаття, вибачився за свої слова. Третяк пояснив, що його емоційна реакція викликана численними скаргами рівнян на дії ромів у місті.