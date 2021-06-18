  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У відділенні банку в Києві сталась пожежа

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пожежа виникла на даху банківського відділення - У відділенні банку в Києві сталась пожежа
    Пожежа виникла на даху банківського відділення
    Фото: ДСНС

    Рятувальники розібрали частину даху відділення банку

    У п’ятницю, 18 червня, сталась пожежа у відділенні банку на вул. Кирилівській, 127 у Подільському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 12:16, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події прибули вогнеборці 7 Державної пожежно-рятувальної частини. Бійці встановили, що в 9-поверховому житловому будинку на першому поверсі у відділенні банку сталося загоряння сміття на парапеті даху.

    О 12:43 бійці локалізували займання на площі 2 кв. м та о 12:50 – ліквідували.

    Внаслідок пожежі було розібрано 5 кв. м даху відділення банку.

    На місці було задіяно три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 12 чоловік особового складу.

    Причина займання наразі встановлюється.

    Жертв і постраждалих немає.

    Як повідомлялося, 15 червня сталась пожежа у багатоповерховому будинку на просп. Миколи Бажана, 16 у Дарницькому районі столиці.

    У ніч на 14 червня на вул. Богатирській в Оболонському районі столиці згорів ущент дачний будинок.

    14 червня у місті Буча сталася пожежа у дев’ятиповерховому будинку. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка. Також жінку, 1949 року народження, рятувальники вивели на свіже повітря та передали бригаді швидкої медичної допомоги.

    Теги: пожежа Київ ДСНС банк рятувальники будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У відділенні банку в Києві сталась пожежа