Мер Рівного вибачився за свої слова про ромів

Олександр Третяк написав у фейсбуці, що шкодує та просить вибачення за свою емоційну відповідь

Третяк пояснив, що його емоційна реакція викликана численними скаргами рівнян на дії ромів у місті

Міський голова Рівного, який пригрозив запакувати ромів у автобус і вивезти на Закарпаття, вибачився за свої слова. Олександр Третяк написав у фейсбуці, що шкодує та просить вибачення за свою емоційну відповідь на запитання журналістів щодо протиправної поведінки представників національних меншин у місті.

«Така моя реакція викликана численними скаргами рівнян, зокрема петицією на сайті міської ради «Притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності ромське населення» та іншими зверненнями. Водночас у нашій громаді дійсно склалася складна ситуація з протиправними діями різних осіб, що займаються жебракуванням та іншими протиправними діями, що порушують правила громадського порядку», – розповів мер Рівного.

Він нагадав, що боротися з ними правоохоронці намагаються, втім безрезультатно. Адже в нашій державі жебракування офіційно не заборонене.

«Справа не в тому, що ми маємо упереджене ставлення до осіб певної національності, а справа у порушеннях Кримінального кодексу конкретними громадянами, незалежно від їх етнічного походження. Тому кожного, хто буде порушувати Закон, чекатиме покарання. Незалежно від етнічного походження, адже всі рівні і мають не лише однакові права, але й однакові обов‘язки вести себе по-людськи», – додав Третяк.

Мер наголосив, що Рівне – відкрите для всіх, але його обов’язок, як міського голови, якого обрали для захисту інтересів рівнян, обов'язково захищати мешканців громади.

Раніше «Главком» писав, що мер Рівного Олександр Третяк пропонує запакувати ромів в автобусі вивезти з міста. За його словами, в місті планують запустити муніципальну варту, яка б слідкувала за ромами.

Тим часом, у Держслужбі етнополітики пояснили, чому цигани можуть себе називати циганами, а іншим треба вживати «роми». Ромські правозахисні організації пропонують саме поняття «роми», яке здобуло підтримку на міжнародному конгресі ромів 1971 року. І саме таке поняття закріплене в нормативно-правових актах України. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Олена Богдан.