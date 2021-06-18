У Києві черговий потопельник: водолази дістали тіло з Десенки

Тіло з води дістали за допомогою водолазно-рятувального обладнання

Причини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці

У п’ятницю, 18 червня, на річці Десенка поблизу проспекту Романа Шухевича, 3 у Дніпровському районі столиці на поверхні води було виявлено тіло людини. Інформація про це надійшла до рятувальної служби об 11:31, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

По прибуттю рятувальники встановили, що на відстані 20 м від берега на поверхні води знаходиться тіло чоловічої статі.

Бійці за допомогою водолазно-рятувального обладнання дістали потопельника, 1977 року народження, з води.

Тіло передали слідчо-оперативній групі для встановлення причин та обставин трагічного випадку.

Як повідомлялося, 16 червня з озера Прудик по Паровозному провулку у Дніпровському районі столиці водолази дістали тіло 19-річного хлопця.

15 червня на річці Рось у Білій Церкві потонула 13-річна дівчина, рятуючи подружку.

13 червня на озері Тельбін у Дніпровському районі столиці потонула жінка.

8 червня в озері Святошинське у Святошинському районі столиці було виявлено тіло чоловіка.

Працівники річкової поліції допомогли іноземцю вибратись із річки Дніпро на берег. Чоловік знаходився у воді в районі мосту ім. Патона та не міг самостійно дістатись до берега.

27 травня з річки Підбірна, що у Дарницькому районі столиці, водолази дістали тіло чоловіка.