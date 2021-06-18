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    У Києві черговий потопельник: водолази дістали тіло з Десенки

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    Тіло з води дістали за допомогою водолазно-рятувального обладнання 
    Фото: ДСНС

    Причини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці

    У п’ятницю, 18 червня, на річці Десенка поблизу проспекту Романа Шухевича, 3 у Дніпровському районі столиці на поверхні води було виявлено тіло людини. Інформація про це надійшла до рятувальної служби об 11:31, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

    По прибуттю рятувальники встановили, що на відстані 20 м від берега на поверхні води знаходиться тіло чоловічої статі.

    Бійці за допомогою водолазно-рятувального обладнання дістали потопельника, 1977 року народження, з води.

    Тіло передали слідчо-оперативній групі для встановлення причин та обставин трагічного випадку.

    Як повідомлялося, 16 червня з озера Прудик по Паровозному провулку у Дніпровському районі столиці водолази дістали тіло 19-річного хлопця.

    15 червня на річці Рось у Білій Церкві потонула 13-річна дівчина, рятуючи подружку.

    13 червня на озері Тельбін у Дніпровському районі столиці потонула жінка.

    8 червня в озері Святошинське у Святошинському районі столиці було виявлено тіло чоловіка.

    Працівники річкової поліції допомогли іноземцю вибратись із річки Дніпро на берег. Чоловік знаходився у воді в районі мосту ім. Патона та не міг самостійно дістатись до берега.

    27 травня з річки Підбірна, що у Дарницькому районі столиці, водолази дістали тіло чоловіка.

    Теги: Київ ДСНС потонули рятувальники річка чоловік
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    У Києві черговий потопельник: водолази дістали тіло з Десенки