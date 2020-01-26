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    Події в Україні

    В Ужгороді спалили авто дипломата (відео)

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    Автомобіль належить Ігору Діру, Надзвичайному та Повноважному послу України. Тривалий час працював послом України у Швейцарії.&nbsp; - В Ужгороді спалили авто дипломата (відео)
    Автомобіль належить Ігору Діру, Надзвичайному та Повноважному послу України. Тривалий час працював послом України у Швейцарії. 
    Фото: 0312.ua

    Правоохоронці встановлюють усі обставини загорання автомобіля

    Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження авто, власником якого є 49-річний житель Ужгорода.

    Про це повідомляє поліція Закарпатської області у Facebook.

    «За фактом умисного пошкодження автомобіля, що належить 49-річному жителю обласного центру Закарпаття, поліцейські розпочали кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини загорання автомобіля», – зазначається у повідомленні

    Інформація про те, що на Слов’янській набережній в місті Ужгород горить автомобіль, надійшла у поліцію 26 січня близько 02:20.

    На місці слідчо-оперативна група встановила, що горів автомобіль марки «Mercedes-Benz» 2013 р.в.

    Попередня правова кваліфікація – частина 2 статті 194 Кримінального кодексу України, тобто умисне знищення або пошкодження майна, шляхом підпалу.

    Призначено відповідні експертизи, у ході яких буде встановлено причини загорання автомобіля.

    За інформацією журналіста з Ужгорода Віталія Глаголи, «автомобіль належить Ігору Діру, Надзвичайному та Повноважному послу України. Тривалий час працював послом України у Швейцарії. Не спішив публікувати, чекав підтвердження. Є точна інформація, що автомобіль спалили. Камери спостереження зафіксували палія».

    Журналіст оприлюднив також відео від підписника його телеграм-каналу, який проходив повз і зафіксував момент пожежі.

    Нагадаємо, у Херсоні спалили офіс пропагандиста Шарія.

    пожежа Закарпаття автомобіль Ужгород поліція
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