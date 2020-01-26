У Києві орудують нахабні злодійки (фото)



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У столиці «на гарячому» спіймали двох злодійок, які пограбували жінку.

Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua.

Інцидент стався з громадянкою Діаною, яка описала, що її пограбували дівчата ромської національності.

«Повернулася до Києва з Москви, і відразу грабіж, були затримані двоє дівчат (циганки) встигли поритися в моєму рюкзаку, але були вчасно помічені! Звернулася в поліцію, де відмовилися складати протокол, мовляв «немає складу злочину»! Ось так теплий прийом, будьте пильні, і допомагайте іншим», – написала вона і опублікувала фото зловмисниць.

Як повідомлялося, двоє громадян Грузії нападали на автомобілі на одному з перехресть у Калуші та грабували їх, поки на світлофорі горіло червоне світло. Калуська місцева прокуратура підтримала публічне обвинувачення у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 2 та ч. 3 ст. 186 («Грабіж») КК України щодо двох громадян Грузії. Суд призначив кожному покарання у вигляді позбавлення волі (5 років та 4 роки 6 місяців відповідно).

Нагадаємо, на території Обухівського району сталася низка крадіжок з приватних будників. За усіма фактами були відкриті кримінальні провадження за ст. 185 Кримінального кодексу України та розпочато оперативно-розшукові заходи щодо встановлення зловмисників. Злодії виносили з помешкань електроінструменти, які потім здавали до ломбардів.

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