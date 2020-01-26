У Києві в Гідропарку сталася стрілянина
За словами очевидців, це були троє чоловіків кавказької зовнішності
В ніч з суботи на неділю, 26 січня, на території Гідропарку в Києві відкрили вогонь по чоловіку. Про це повідомляє «Інформатор».
За словами очевидців, це були троє чоловіків кавказької зовнішності. Поліція ввела по місту план «Перехоплення».
Як наголошується, в Гідропарку виникла суперечка між двома компаніями. Вона закінчилася тим, що один з чоловіків дістав травматичний пістолет і зробив постріл.
Куля влучила в обличчя опонента. Після цього компанія з трьох чоловік сіла в салатовий Lanos і зникла.
Незабаром Lanos з орієнтування зупинили на проспекті Маяковського. У салоні був лише водій.
Нагадаємо, під Києвом п’яний нацгвардієць влаштував стрілянину.
Як повідомлялося, під Києвом на дитячому майданчику сталася бійка зі стріляниною.