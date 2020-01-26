У Києві в Гідропарку сталася стрілянина



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За словами очевидців, це були троє чоловіків кавказької зовнішності

В ніч з суботи на неділю, 26 січня, на території Гідропарку в Києві відкрили вогонь по чоловіку. Про це повідомляє «Інформатор».

За словами очевидців, це були троє чоловіків кавказької зовнішності. Поліція ввела по місту план «Перехоплення».

Як наголошується, в Гідропарку виникла суперечка між двома компаніями. Вона закінчилася тим, що один з чоловіків дістав травматичний пістолет і зробив постріл.

Куля влучила в обличчя опонента. Після цього компанія з трьох чоловік сіла в салатовий Lanos і зникла.

Незабаром Lanos з орієнтування зупинили на проспекті Маяковського. У салоні був лише водій.

Нагадаємо, під Києвом п’яний нацгвардієць влаштував стрілянину.

Як повідомлялося, під Києвом на дитячому майданчику сталася бійка зі стріляниною.