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    У Києві в Гідропарку сталася стрілянина

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    У Києві в Гідропарку сталася стрілянина

    За словами очевидців, це були троє чоловіків кавказької зовнішності

    В ніч з суботи на неділю, 26 січня, на території Гідропарку в Києві відкрили вогонь по чоловіку. Про це повідомляє «Інформатор».

    За словами очевидців, це були троє чоловіків кавказької зовнішності. Поліція ввела по місту план «Перехоплення».

    Як наголошується, в Гідропарку виникла суперечка між двома компаніями. Вона закінчилася тим, що один з чоловіків дістав травматичний пістолет і зробив постріл.

    Куля влучила в обличчя опонента. Після цього компанія з трьох чоловік сіла в салатовий Lanos і зникла.

    Незабаром Lanos з орієнтування зупинили на проспекті Маяковського. У салоні був лише водій.

    Нагадаємо, під Києвом п’яний нацгвардієць влаштував стрілянину.

    Як повідомлялося, під Києвом на дитячому майданчику сталася бійка зі стріляниною.

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    Київ кримінал поліція чоловік стрілянина
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