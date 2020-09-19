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    Події в Україні

    Підозрюваного в нападі на Балуха арештували без права застави

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    Колишній політв'язень Володимир Балух - Підозрюваного в нападі на Балуха арештували без права застави
    Колишній політв'язень Володимир Балух

    Підозрюваним є 32-річний мешканець Київщини, безробітний

    У суботу, 19 вересня, суд заарештував на 2 місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Володимиру Балуху. Про це повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець у Facebook.

    «За клопотанням прокурора Київської місцевої прокуратури N4 Дніпровський районий суд заарештував на 2 місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Володимиру Балуху. Суд не визначав альтернативи триманню під вартою», – йдеться у повідомленні.

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    За словами Максимець, підозрюваним є 32-річний мешканець Київщини, безробітний. Він повністю визнає свою вину, відмовився від адвоката. Обвинувачений зазначив, що конфлікт із потерпілим «відбувся на побутовому ґрунті».

    Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння).

    Нагадаємо, Володимира Балуха побили 8 вересня вночі. 

    За словами свідків, його могли побити за те, що він зробив зауваження українською російськомовній компанії.

    8 вересня  Балуха прооперували

    Слідчі поліції, що розслідують побиття Балуха, розглядають чотири основні версії події. 

    18 вересня поліція затримала підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень колишньому в’язню Кремля. 

    Нападником виявися житель столиці 1988 року народження. Поліція повідомила зловмиснику про підозру.

    Прокуратура наполягатиме на арешті підозрюваного.

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