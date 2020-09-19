Підозрюваного в нападі на Балуха арештували без права застави



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колишній політв'язень Володимир Балух

Підозрюваним є 32-річний мешканець Київщини, безробітний

У суботу, 19 вересня, суд заарештував на 2 місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Володимиру Балуху. Про це повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець у Facebook.

«За клопотанням прокурора Київської місцевої прокуратури N4 Дніпровський районий суд заарештував на 2 місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Володимиру Балуху. Суд не визначав альтернативи триманню під вартою», – йдеться у повідомленні.

За словами Максимець, підозрюваним є 32-річний мешканець Київщини, безробітний. Він повністю визнає свою вину, відмовився від адвоката. Обвинувачений зазначив, що конфлікт із потерпілим «відбувся на побутовому ґрунті».

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння).

Нагадаємо, Володимира Балуха побили 8 вересня вночі.

За словами свідків, його могли побити за те, що він зробив зауваження українською російськомовній компанії.

8 вересня Балуха прооперували.

Слідчі поліції, що розслідують побиття Балуха, розглядають чотири основні версії події.

18 вересня поліція затримала підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень колишньому в’язню Кремля.

Нападником виявися житель столиці 1988 року народження. Поліція повідомила зловмиснику про підозру.

Прокуратура наполягатиме на арешті підозрюваного.

Читайте також: