Васильків контролюється українськими захисниками. Ворог оточений

На Київщині українські воїни оточили загарбників

Вже третю добу триває повномасштабна війна Росії проти України.

У місті Васильків на Київщині, де окупанти намагалися висадити десант з повітря, триває оборона міста. Російських загарбників заблоковано.

«Російські десантники заблоковані. Українці чекають на ранок, щоб при світлі знищити їх технікою. Все місто, крім тої частини, де заблоковані росіяни, під контролем», – Азовець Сергій Коротких.

Як повідомлялось раніше, неподалік від Василькова Збройні сили України (ЗСУ) збили російський військово-транспортний літак Іл-76, на борту якого був десант.

«О пів на першу ночі 26 лютого український винищувач Су-27 успішно атакував ворожий військово-транспортний літак Іл-76 МД і знищив ворога!!!», – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українські захисники ефективно протистоять ворогу у Києві. «Ситуація в місті перебуває під контролем».