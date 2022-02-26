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    Події в Україні

    Васильків контролюється українськими захисниками. Ворог оточений

    Українська армія боронить Батьківщину - Васильків контролюється українськими захисниками. Ворог оточений
    Українська армія боронить Батьківщину

    На Київщині українські воїни оточили загарбників

    Вже третю добу триває повномасштабна війна Росії проти України.

    У місті Васильків на Київщині, де окупанти намагалися висадити десант з повітря, триває оборона міста. Російських загарбників заблоковано.

    «Російські десантники заблоковані. Українці чекають на ранок, щоб при світлі знищити їх технікою. Все місто, крім тої частини, де заблоковані росіяни, під контролем», – Азовець Сергій Коротких.

    Як повідомлялось раніше, неподалік від Василькова Збройні сили України (ЗСУ) збили російський військово-транспортний літак Іл-76, на борту якого був десант.

    «О пів на першу ночі 26 лютого український винищувач Су-27 успішно атакував ворожий військово-транспортний літак Іл-76 МД і знищив ворога!!!», – зазначено у повідомленні.

    Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українські захисники ефективно протистоять ворогу у Києві. «Ситуація в місті перебуває під контролем».

    Теги: окупанти ЗСУ війна літак Київщина Васильків
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    Васильків контролюється українськими захисниками. Ворог оточений