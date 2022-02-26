«Зупиняємо орду». Секретар РНБО заявив, що ситуація в Києві під контролем української армії

У Києві працює резерв ЗСУ та підрозділи тероборони.

Українські захисники ефективно протистоять ворогу у столиці

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українські захисники ефективно протистоять ворогу у Києві. «Ситуація в місті перебуває під контролем», повідомив він, передає «24 канал».

«Зупиняємо орду як можемо, ситуація в Києві під контролем військових Збройних сил України та громадян Києва», – запевнив Данілов.

Крім цього, заступник голови Київської міської державної адміністрації Андрій Крищенко зауважив, що у Києві працює резерв ЗСУ та підрозділи тероборони.

«На Шулявці у військовій частині пролунав вибух. Зараз з'ясовуємо причину. Можливо – підкреслюю, можливо, – це був авіаційний удар або артилерійській вогонь. Працюють резерв Збройних сил, підрозділи тероборони. За моїми даними, немає проривів або чогось такого. Спокійна виважена робота Збройних сил», – заявив Крищенко у коментарі «Суспільному»,

Він підтвердив вибухи біля Київської ТЕЦ-6: «Там працюють наші частини Збройних сил. ТЕЦ на цей час нічого не загрожує». Водночас Крищенко заявив, що інформації про підрив мостів наразі немає.

Дещо раніше нардепка Мар'яна Безугла написала у Facebook, що Збройні сили України витіснюють ДРГ з Києва.

Нагадаємо, третю добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

«Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.