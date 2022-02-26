Ворожий дрон атакував корабель українських прикордонників, його збито

Безпілотний літальний апарат було ліквідовано на підльоті до Чорноморська

За інформацією Державної прикордонної служби, ворожий дрон атакував корабель українських прикордонників.

«Сьогодні вночі корабель Морської охорони Держприкордонслужби України «Григорій Куроп’ятніков» був атакований безпілотним літальним апаратом. Морські прикордонники відкрили вогонь по дрону, який взяв курс на український берег. Прикордонники поінформували про підозрілого повітряного агресора сили Командування Повітряних Сил ЗСУ. Дрон збито на підльоті до Чорноморська», – йдеться у повдіомленні.

Наразі корабель продовжує нести службу у Чорному морі. Прикордонники разом зі Збройними силами України та іншими силами безпеки і оборони продовжують боронити Україну.

Нагадаємо, третю добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

«Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.