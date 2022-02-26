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    Окупанти захопили трасу на Сумщині: виїзд цивільному населенню не дозволяють

    Окупанти захопили трасу на Сумщині: виїзд цивільному населенню не дозволяють

    В Сумській області відсутнє пасажирське сполучення, зокрема залізничне

    Російські окупанти захопили трасу Кіпті-Бачівськ в Сумській області (M-02). Про це повідомляє офіційний канал Держспецзв’язку.

    Повідомляється, що війська агресора «не дозволяють виїзд на дорогу цивільному населенню».

    «В області відсутнє пасажирське сполучення, зокрема залізничне», – йдеться в повідомленні.

    Траса з'єднує пункт пропуску Бачівськ на кордоні з Росією із селом Кіпті Чернігівської області у напрямку Києва. Пасажирське та залізничне сполучення між містами області не здійснюється.

    У Конотопі ситуація нестабільна. Наразі на території міста перебувають війська територіальної оборони, поліція, 58 бригада відійшла. Війська РФ облаштували блок-пости.

    Нагадаємо, у Києві відбили атаку на військову частину на Проспекті Перемоги.

    Раніше стало відомо про постріли та вибухи біля станції метро «Берестейська» у Солом'янському районі та на Шулявці. Український військовий журналіст Андрій Цаплієнко уточнив, в районі метро «Берестейська» окупанти б’ють по військовій частині.

    Теги: окупанти метро журналіст
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    Окупанти захопили трасу на Сумщині: виїзд цивільному населенню не дозволяють