Окупанти захопили трасу на Сумщині: виїзд цивільному населенню не дозволяють

В Сумській області відсутнє пасажирське сполучення, зокрема залізничне

Російські окупанти захопили трасу Кіпті-Бачівськ в Сумській області (M-02). Про це повідомляє офіційний канал Держспецзв’язку.

Повідомляється, що війська агресора «не дозволяють виїзд на дорогу цивільному населенню».

«В області відсутнє пасажирське сполучення, зокрема залізничне», – йдеться в повідомленні.

Траса з'єднує пункт пропуску Бачівськ на кордоні з Росією із селом Кіпті Чернігівської області у напрямку Києва. Пасажирське та залізничне сполучення між містами області не здійснюється.

У Конотопі ситуація нестабільна. Наразі на території міста перебувають війська територіальної оборони, поліція, 58 бригада відійшла. Війська РФ облаштували блок-пости.

Нагадаємо, у Києві відбили атаку на військову частину на Проспекті Перемоги.

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