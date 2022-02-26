Російські окупанти намагаються висадити десант у Василькові: йдуть бої

У Василькові на Київщині йдуть важкі бої

Там окупанти намагаються висадити свій десант

Тривають важкі бої у місті Васильків на Київщині, де окупанти намагаються висадити десант з повітря.

Про це повідомляє у Фейсбуці командування Повітряних сил ЗСУ

«Наразі тривають важкі бої у місті Васильків на Київщині, де окупанти намагаються висадити десант з повітря! Слава українським пілотам!« - йдеться у повідомленні.

У ПС також повідомляють деталі щодо збитого ворожого транспортного літака. «О пів на першу ночі 26 лютого український винищувач Су-27 успішно атакував ворожий військово-транспортний літак Іл-76 МД і знищив ворога!!!» - йдеться у дописі.

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

«Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.