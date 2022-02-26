  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Російські окупанти намагаються висадити десант у Василькові: йдуть бої

    У Василькові на Київщині йдуть важкі бої - Російські окупанти намагаються висадити десант у Василькові: йдуть бої
    У Василькові на Київщині йдуть важкі бої

    Там окупанти намагаються висадити свій десант

    Тривають важкі бої у місті Васильків на Київщині, де окупанти намагаються висадити десант з повітря.
    Про це повідомляє у Фейсбуці командування Повітряних сил ЗСУ

    «Наразі тривають важкі бої у місті Васильків на Київщині, де окупанти намагаються висадити десант з повітря! Слава українським пілотам!« - йдеться у повідомленні.

    У ПС також повідомляють деталі щодо збитого ворожого транспортного літака. «О пів на першу ночі 26 лютого український винищувач Су-27 успішно атакував ворожий військово-транспортний літак Іл-76 МД і знищив ворога!!!» - йдеться у дописі.

    Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

    Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

    «Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

    За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.

    Читайте також:
    Теги: окупанти повітря Васильків
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Російські окупанти намагаються висадити десант у Василькові: йдуть бої