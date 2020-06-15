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    Події в Україні

    Ватажку бойовиків РФ повідомлено про підозру через жорстоке поводженння із полоненими

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    <p>Ватажку збройного формування бойовиків повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни</p> - Ватажку бойовиків РФ повідомлено про підозру через жорстоке поводженння із полоненими

    Ватажку збройного формування бойовиків повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни

    Бойовика оголошено в розшук

    Ватажку одного із іррегулярних незаконних збройних формувань, контрольованих Російською Федерацією, повідомлено про підозру та оголошено у розшук через жорстоке поводження із військовополоненими та цивільним населенням. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

    «За процесуального керівництва Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора громадянину України повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Наразі його оголошено в розшук», – йдеться у повідомленні.

    За даними слідства, підозрюваний був ватажком одного із іррегулярних незаконних збройних формувань, контрольованих Російською Федерацією, та жорстоко поводився із військовополоненими та цивільним населенням.

    Під час досудового розслідування встановлено, що 9 червня 2014 року підозрюваний, діючи за попередньою змовою групою осіб із підпорядкованими йому бойовиками, озброєними вогнепальною зброєю, прибув на територію колишнього заводу ізоляційних матеріалів у м. Донецьку та організував захоплення без воєнної необхідності майна юридичних і фізичних осіб. Внаслідок таких дій власникам майна заподіяно значну матеріальну шкоду.

    У подальшому в частині захоплених приміщень бойовиками було облаштовано так звану «в’язницю Ізоляція», у якій утримують та катують захоплених у полон українських військовослужбовців та осіб із числа цивільного населення.

    Наразі судом надано дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України, оперативний супровід забезпечується Департаментом контррозвідки СБУ.

    Нагадаємо, російські окупаційні війська від початку доби обстрляли з протитанкових ракетних комплексів позиції українських військових біля Новоселівки-2.

    бойовики на Донбасі Офіс Генерального прокурора полон розслідування
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