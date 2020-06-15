Окупанти обстріляли з протитанкових ракетних комплексів захисників Новоселівки-2
За наявною інформацією, з початком поточної доби бойових втрат серед українських захисників немає
Російські окупаційні війська від початку доби обстрляли з протитанкових ракетних комплексів позиції українських військових біля Новоселівки-2.
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.
«Від початку поточної доби, станом на 12.00, збройні формування Російської Федерації один раз відкривали вогонь по українських позиціях - на Донецькому напрямку», - сказав речник.
За словами Шаравари, у період з 05.26 по 06.50 російські окупаційні війська здійснили два постріли з протитанкових ракетних комплексів по позиціях неподалік населеного пункту Новоселівка-2. Українські військові у відповідь вели адекватні оборонні дії.
За наявною інформацією, з початком поточної доби бойових втрат серед українських захисників немає.
Як повідомлялось, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню.