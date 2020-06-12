Бойовики обстріляли українських захисників біля Верхньоторецького та Авдіївки



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Бойовики чотири рази порушували режим «тиші» на Донбасі

Бойових втрат серед українських військових немає

Від початку доби бойовики чотири рази порушували режим «тиші» на Донбасі. Під час обстрілів окупаційні війська використовували важке озброєння. Бойових втрат серед українських захисників немає.Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

На Луганському напрямку, у період з 05.00 по 07.00, російські окупаційні війська двічі обстріляли позицій українських захисників неподалік Луганського, при цьому використовуючи 82мм міномети, станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети.

Крім того, зранку, на Донецькому напрямку, з гранатометів різних систем та кулеметів великого калібрупротивник обстріляв наші позиції поблизу Верхньоторецького, а згодом в районі Авдіївки застосував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

На всі ворожі обстріли, українські військові оперативно та жорстко відповідали з наявних вогневих засобів. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, Російська Федерація систематично поставляє до тимчасово окупованих територій України особовий склад, озброєння та військову техніку. Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.