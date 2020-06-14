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    Події в Україні

    Бойовики обстріляли українських захисників на Луганському напрямку

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    <p>Окупанти обстрілювали опорні пункти підрозділів Об&rsquo;єднаних сил в районі Луганського</p> - Бойовики обстріляли українських захисників на Луганському напрямку

    Окупанти обстрілювали опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил в районі Луганського

    Втрат у лавах Об’єднаних сил немає

    Від початку поточної доби до опівдня російсько-окупаційні війська найбільшу активність проявляли на Луганському напрямку. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

    «Тричі з міномета калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів окупанти обстрілювали опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил, обладнані в районі Луганського», – йдеться у повідомленні.

    Крім того, з боку населеного пункту Золоте-5 противник двічі, з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї відкривав вогонь по наших позиціях біля Хутора Вільного, а захисників Оріхового обстріляв з автоматичних станкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

    На Донецькому напрямку близько 7-ї години ранку ворог 15 хвилин з ручних протитанкових гранатометів вів вогонь на підступах до Авдіївки.

    Військовослужбовці ЗСУ для припинення цих обстрілів задіяли незаборонені чергові вогневі засоби. Втрат у лавах Об’єднаних сил не допущено. Втрати противника уточнюються.

    Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Один військовий загинув, ще двоє поранені.

    окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ Міноборони
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