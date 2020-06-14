Бойовики обстріляли українських захисників на Луганському напрямку



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Окупанти обстрілювали опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил в районі Луганського

Втрат у лавах Об’єднаних сил немає

Від початку поточної доби до опівдня російсько-окупаційні війська найбільшу активність проявляли на Луганському напрямку. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Тричі з міномета калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів окупанти обстрілювали опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил, обладнані в районі Луганського», – йдеться у повідомленні.

Крім того, з боку населеного пункту Золоте-5 противник двічі, з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї відкривав вогонь по наших позиціях біля Хутора Вільного, а захисників Оріхового обстріляв з автоматичних станкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку близько 7-ї години ранку ворог 15 хвилин з ручних протитанкових гранатометів вів вогонь на підступах до Авдіївки.

Військовослужбовці ЗСУ для припинення цих обстрілів задіяли незаборонені чергові вогневі засоби. Втрат у лавах Об’єднаних сил не допущено. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Один військовий загинув, ще двоє поранені.