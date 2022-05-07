Кадировці захопилися мародерством – крадуть навіть у росіян: радіоперехоплення СБУ

Кадировці втерлися до росіянина в довіру та вкрали в нього пістолет

Окупант поскаржився знайомому, що чеченці вкрали в нього пістолет

Кадировці так захопилися мародерством, що крадуть навіть у російських військових. Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку вдалося перехопити Службі безпеки України.

Так, один із ворожих окупантів, який стоїть на Херсонщині, скаржиться своєму знайомому, що чеченці украли у нього пістолет.

«Приехали, мол, помолиться: «пусти, братан, мы свои, на разведке». Впустил, короче, бл*дь… Он пока молился, ПМ подрезал, нах*й! Прыгнули в тачку и… съе*ались», – розповідає російський загарбник.

За втрату зброї його відправили копати окопи. А потім з’ясувалося, що просто так за цю провину не відкупитися, тож йому дали 2 дні на пошуки.

«А если не найду, меня, бл*дь, завалят! И спишут, что пропал… Разведкой боем на укропов… И меня укропы застрелили», – пояснює він.

Нагадаємо, поки російська пропаганда намагається переконати, що загарбники не чинять жодних військових злочинів, ті в телефонних розмовах хизуються своїми звірствами. Окупанти навіть вбивають українських матерів на очах у дітей.

СБУ регулярно перехоплює розмови рашистів, у яких ті хизуються своїми звірствами. Так, нещодавно в одній з розмов окупант розповідав своїй матері подробиці тортур, до яких вдаються російські військові щодо українських полонених. Найгірше те, що мати схвально реагує на розповіді сина та стверджує, що «українці не люди» і що вона сама б «кайфонула» в подібній ситуації.