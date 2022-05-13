Маріуполь: кадировці заради розваги нищать українські будинки та авто (відео)
Триває 79-й день повномасштабної війни Росії проти України
Кадировські тікток війська заради забави стріляють у житлові будинки і руйнують машини українців, заїжджаючи на них на танку.
Загарбники ще й знімають цей процес на відео та викладають в Інтернет, не розуміючи, що це докази для майбутнього військового трибуналу.
Нагадаємо, Україна веде перемовини про евакуацію з території комбінату «Азовсталь» лише 38 важкопоранених військовослужбовців.
Тим часом у Маріуполі на металургійному заводі «Азовсталь», який штурмують російські війська, перебуває понад тисяча українських військових. При цьому близько сотні з них поранені.
Також дружини захисників Маріуполя зустрілися із Папою Римським Франциском, попросивши його взяти участь у вирішенні долі військовослужбовців полку «Азов».