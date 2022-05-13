Маріуполь: кадировці заради розваги нищать українські будинки та авто (відео)

Загарбники взагалі нічого не цінують

Триває 79-й день повномасштабної війни Росії проти України

Кадировські тікток війська заради забави стріляють у житлові будинки і руйнують машини українців, заїжджаючи на них на танку.

Загарбники ще й знімають цей процес на відео та викладають в Інтернет, не розуміючи, що це докази для майбутнього військового трибуналу.

Нагадаємо, Україна веде перемовини про евакуацію з території комбінату «Азовсталь» лише 38 важкопоранених військовослужбовців.

Тим часом у Маріуполі на металургійному заводі «Азовсталь», який штурмують російські війська, перебуває понад тисяча українських військових. При цьому близько сотні з них поранені.

Також дружини захисників Маріуполя зустрілися із Папою Римським Франциском, попросивши його взяти участь у вирішенні долі військовослужбовців полку «Азов».