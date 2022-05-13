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    Маріуполь: кадировці заради розваги нищать українські будинки та авто (відео)

    Загарбники взагалі нічого не цінують - Маріуполь: кадировці заради розваги нищать українські будинки та авто (відео)
    Загарбники взагалі нічого не цінують
    скріншот з відео

    Триває 79-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Кадировські тікток війська заради забави стріляють у житлові будинки і руйнують машини українців, заїжджаючи на них на танку.

    Загарбники ще й знімають цей процес на відео та викладають в Інтернет, не розуміючи, що це докази для майбутнього військового трибуналу.

    Нагадаємо, Україна веде перемовини про евакуацію з території комбінату «Азовсталь» лише 38 важкопоранених військовослужбовців.

    Тим часом у Маріуполі на металургійному заводі «Азовсталь», який штурмують російські війська, перебуває понад тисяча українських військових. При цьому близько сотні з них поранені.

    Також дружини захисників Маріуполя зустрілися із Папою Римським Франциском, попросивши його взяти участь у вирішенні долі військовослужбовців полку «Азов».

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна машини Україна окупація #stoprussia
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    Маріуполь: кадировці заради розваги нищать українські будинки та авто (відео)