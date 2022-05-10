Рашисти вчетверте обстріляли міст через Дністровський лиман
Ворог не полишає спроб знищити міст
Російські окупанти знову здійснили ракетний обстріл пошкодженого мосту через Дністровський лиман на Одещині. Про це повідомляє Одеська міськрада з посиланням на ОК «Південь».
«По Одещині знову вдарила крилата ракета. Ворог продовжує атаки по вже пошкодженому мосту через Дністровський лиман», – йдеться у повідомленні.
Як раніше повідомлялося, сьогодні, 10 травня в Одесі знову було чути вибух.
Нагадаємо, уперше рашисти влучили у міст через Дністровський лиман 26 квітня. 28 квітня на Одещині Росія вдруге вдарила по мосту через Дністровський лиман. Автомобільний та залізничний міст через Дністровський лиман розташований у районі Затоки. Як відомо, в Одесі російські військові влучили в аеропорт. 2 травня окупанти знову обстріляли міст через Дністровський лиман.