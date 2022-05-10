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    Рашисти вчетверте обстріляли міст через Дністровський лиман

    Рашисти вчетверте обстріляли міст через Дністровський лиман
    фото з відкритих джерел

    Ворог не полишає спроб знищити міст

    Російські окупанти знову здійснили ракетний обстріл пошкодженого мосту через Дністровський лиман на Одещині. Про це повідомляє Одеська міськрада з посиланням на ОК «Південь».

    «По Одещині знову вдарила крилата ракета. Ворог продовжує атаки по вже пошкодженому мосту через Дністровський лиман», – йдеться у повідомленні.

    Як раніше повідомлялося, сьогодні, 10 травня в Одесі знову було чути вибух.

    Нагадаємо, уперше рашисти влучили у міст через Дністровський лиман 26 квітня. 28 квітня на Одещині Росія вдруге вдарила по мосту через Дністровський лиман. Автомобільний та залізничний міст через Дністровський лиман розташований у районі Затоки. Як відомо, в Одесі російські військові влучили в аеропорт. 2 травня окупанти знову обстріляли міст через Дністровський лиман.

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    Теги: росія окупанти Одеса війна Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти вчетверте обстріляли міст через Дністровський лиман