Пушилін розповів, коли в ОРДЛО планують «референдум» про приєднання до Росії

Донецький колаборант Денис Пушилін заявив, що «референдум» про приєднання Донбасу до Росії пройде після захоплення усієї території Донецької та Луганської областей

Окупанти збираються приєднати український Донбас після захоплення усієї його території

Рашистський посіпака Денис Пушилін зізнався, коли окупанти планують провести «референдум» про включення ОРДЛО до складу Росії. Про плани росіян «очільник» так званої Донецької народної республіки заявив у інтерв’ю кремлівським пропагандистам.

За словами Пушиліна, такий «референдум» може бути проведений після того, як окупанти захоплять усю територію Донецької та Луганської областей (мовою донбаських колаборантів це називається «вийти на конституційні кордони ДНР та ЛНР»).

Також рашистський гауляйтер окупованої Донеччини визнав, що результати подібного «волевиявлення» Росія готова намалювати хоч зараз – мовляв, вони є очевидними і давно відомими.

Нагадаємо, на тимчасово захопленій території Херсонщини самопроголошена окупаційна «влада» на 1 травня планувала проведення так званого референдуму. Але він так і не відбувся.

Пізніше заступник голови комітету Державної думи Російської Федерації з міжнародних справ Олексій Чепа розвинув цю тему, заявивши, що на Херсонщині має пройти так званий референдум про незалежність або приєднання до Росії, щоб жителі змогли вирішити подальшу долю регіону.

А 24 травня російське видання «Медуза» написало, що, за її даними, «референдум» на Херсонщині може пройти 11 вересня.