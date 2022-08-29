Вбивство чи інсценування? Що відомо про загибель колаборанта Ковальова

Офіційного підтвердження смерті екснардепа Ковальова поки що немає

У мережі з'явилась інформація про ймовірне вбивство колишнього «слуги народу», екснардепа Олексія Ковальова, який з перших днів окупації Росією Херсонщини співпрацював з ворогом.

Про вбивство повідомив один з проросійських Telegram-каналів Херсона (який майже одразу видалив допис, потім знов його опублікував і знову видалив).

Ковальов замах не пережив і загинув. Це опосередковано підтвердили декілька джерел видання «Мост» в правоохоронних органах.

Щоправда, джерела обережні зі своїми розповідями. Адже є вірогідність інсценування. Один зі співрозмовників видання повідомив, що є інформація про отримання нардепом-колаборантом двох вогнепальних поранень – у живіт і голову.

Як розповідають місцеві мешканці, біля будинку Ковальова у Голій Пристані 28 серпня бачили багато озброєних російських військових. Хоча, про замах росіяни казали як про такий, що відбувся у Херсоні.

Про ліквідацію колаборанта ввечері у неділю повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Він стверджував, що Ковальова вбили у Залізному порту.

Про те, що Ковальов був убитий у власному домі в Голій Пристані, повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко з посиланням на власні джерела. Ліквідацію колаборанта співрозмовники журналіста підтверджують.

За інформацією джерел Цаплієнка, Ковальов отримав смертельні ножові поранення. Його дружина – з асфіксією, їй надають медичну допомогу.

Офіційно окупанти чи колаборанти цю інформацію поки не підтвердили.

На Ковальова раніше була здійснена спроба замаху, партизани відкрито заявляли, що він є їхньою пріоритетною мішенню.

Раніше повідомлялося, що суд наклав арешт на майно депутата-зрадника Олексія Ковальова для його подальшої конфіскації на користь держави. Зокрема, арештовано частки фігуранта в статутних капіталах 3 юридичних осіб, а також його банківські рахунки.

У червні Державне бюро розслідувань відкрило справу проти нардепа-колаборанта.