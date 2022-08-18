Телеканал депутата-зрадника Олексія Ковальова перейшов у державну власність

Загальна вартість власності становить понад 18,5 млн грн

Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора передали майно депутата Верховної Ради Олексія Ковальова, підозрюваного в державній зраді, в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Загальна вартість власності становить понад 18,5 млн грн. 17 серпня арештоване майно передано в управління АРМА.

У липні за матеріалами ДБР суд арештував майно депутата-зрадника Олексія Ковальова. Зокрема, були арештовані частки фігуранта в статутних капіталах трьох юридичних осіб, а також його банківські рахунки. У тому числі арештовано майно ТОВ «ТРК «Інтеррадіо» – український інформаційно-розважальний телеканал «4 канал», власником якого є Олексій Ковальов.

Раніше повідомлялося, що суд наклав арешт на майно депутата-зрадника Олексія Ковальова для його подальшої конфіскації на користь держави. Зокрема, арештовано частки фігуранта в статутних капіталах 3 юридичних осіб, а також його банківські рахунки.

У червні Державне бюро розслідувань відкрило справу проти нардепа-колаборанта.

Фракція «Слуга народу» заявила, що Ковальова треба позбавити депутатського мандату і покарати згідно із чинним законодавством. Активи ж і майно колаборанта мають бути конфісковані.