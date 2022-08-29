Зарізали у власному домі: стали відомі деталі загибелі Ковальова

Дружина Ковальова – з асфіксією, їй надають медичну допомогу

Колишній «слуга народу» Олексій Ковальов, який з перших днів окупації Росією Херсонщини співпрацював з ворогом, був убитий у власному домі в Голій Пристані. Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко з посиланням на власні джерела.

Ліквідацію колаборанта співрозмовники журналіста підтверджують.

За інформацією джерел Цаплієнка, Ковальов отримав смертельні ножові поранення. Його дружина – з асфіксією, їй надають медичну допомогу.

На Ковальова раніше була здійснена спроба замаху, партизани відкрито заявляли, що він є їхньою пріоритетною мішенню.

Про ліквідацію колаборанта ввечері у неділю повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Він стверджував, що Ковальова вбили у Залізному порту.

На місці працюють так звані «поліціянти».

Раніше повідомлялося, що суд наклав арешт на майно депутата-зрадника Олексія Ковальова для його подальшої конфіскації на користь держави. Зокрема, арештовано частки фігуранта в статутних капіталах 3 юридичних осіб, а також його банківські рахунки.

У червні Державне бюро розслідувань відкрило справу проти нардепа-колаборанта.