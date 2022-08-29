Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зарізали у власному домі: стали відомі деталі загибелі Ковальова

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зарізали у власному домі: стали відомі деталі загибелі Ковальова
Ковальов отримав смертельні ножові поранення
фото з відкритих джерел

Дружина Ковальова – з асфіксією, їй надають медичну допомогу

Колишній «слуга народу» Олексій Ковальов, який з перших днів окупації Росією Херсонщини співпрацював з ворогом, був убитий у власному домі в Голій Пристані. Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко з посиланням на власні джерела.

Ліквідацію колаборанта співрозмовники журналіста підтверджують.

За інформацією джерел Цаплієнка, Ковальов отримав смертельні ножові поранення. Його дружина – з асфіксією, їй надають медичну допомогу.

 На Ковальова раніше була здійснена спроба замаху, партизани відкрито заявляли, що він є їхньою пріоритетною мішенню.

Про ліквідацію колаборанта ввечері у неділю повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Він стверджував, що Ковальова вбили у Залізному порту.

На місці працюють так звані «поліціянти».  

Раніше повідомлялося, що суд наклав арешт на майно депутата-зрадника Олексія Ковальова для його подальшої конфіскації на користь держави. Зокрема, арештовано частки фігуранта в статутних капіталах 3 юридичних осіб, а також його банківські рахунки.

У червні Державне бюро розслідувань відкрило справу проти нардепа-колаборанта.

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У липні за матеріалами ДБР суд арештував майно колаборанта
Телеканал депутата-зрадника Олексія Ковальова перейшов у державну власність
18 серпня, 11:04
На Херсонщині колаборант Ковальов змушує фермерів сплачувати податки за законами РФ
На Херсонщині колаборант Ковальов змушує фермерів сплачувати податки за законами РФ
6 серпня, 15:53
Управління корпоративними правами каналу передано в АРМА
ДБР проводить обшуки на телеканалі нардепа-колаборанта Ковальова
3 серпня, 15:48

Події в Україні

Витоків радіації на ЗАЕС не зафіксовано – МАГАТЕ
Витоків радіації на ЗАЕС не зафіксовано – МАГАТЕ
Зарізали у власному домі: стали відомі деталі загибелі Ковальова
Зарізали у власному домі: стали відомі деталі загибелі Ковальова
Російське командування евакуюється на лівий берег Дніпра, – Вілкул
Російське командування евакуюється на лівий берег Дніпра, – Вілкул
Окупанти чотирма ракетами обстріляли Рівненщину: нові подробиці
Окупанти чотирма ракетами обстріляли Рівненщину: нові подробиці
Окупанти обстріляли Енергодар: перші подробиці
Окупанти обстріляли Енергодар: перші подробиці
В окупованому Мелітополі пролунали вибухи
В окупованому Мелітополі пролунали вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
201K
Путін зазнав абсолютного провалу у війні з Україною, – Forbes
89K
На Волині та Рівненщині прогриміли вибухи (відео)
75K
Як Путін засекретить втрати російської армії: військовий експерт розкрив карти
41K
В окупованому Криму знову пролунали вибухи (відео)
40K
Загроза аварії на ЗАЕС: які території може накрити радіаційна хмара
40K
Успіння Пресвятої Богородиці: що не можна робити

Новини

Українські воїни знищили розвідгрупу окупантів на Херсонщині
27 серпня, 07:16
Литва купить безпілотники-камікадзе для ЗСУ 
26 серпня, 20:59
Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: The Wall Street Journal дізнався дату 
26 серпня, 20:29
В Україну прибула перша партія листів від військовополонених
26 серпня, 20:21
Російський опозиціонер пояснив, чому в оточенні Путіна нема жодної притомної людини 
26 серпня, 19:54
Окупанти хочуть спровокувати аварію на Запорізькій АЕС з викидом радіації – «Енергоатом»
26 серпня, 18:49

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту