Черговий удар по Запоріжжю: стало відомо, куди влучили рашисти

Ракети влучили в об’єкти інфраструктури в Запоріжжі

Російські загарбники знову вдарили по Запоріжжю. Ворог атакував об’єкти інфраструктури. Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

«Кляті рашисти не залишають місто у спокої. Ворог знову вдарив по об‘єктам інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Місцевих жителів закликають перебувати в безпечних місцях.

Раніше Старух попереджав про вірогідність повторних ракетних ударів.

Нагадаємо, окупанти завдали по Запоріжжю сім ракетних ударів. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Також руйнувань зазнали житлові будинки.

Внаслідок ранкових ракетних ударів по Запоріжжю загинули двоє людей. Багато людей врятовано. Серед них трирічна дівчинка, дитину ушпиталено.

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Також у ніч на 6 жовтня ворог обстріляв інфраструктурний об’єкт в Основ’янському районі Харкова. На місці прильоту пожежа.

Крім того, російські загарбники сьогодні вранці завдали ракетного удару по Хмельниччині.