Окупанти випустили по Запоріжжю сім ракет: фото жахливих руйнувань
Люди знаходяться під завалами
Російські окупанти завдали по Запоріжжю сім ракетних ударів. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
Снаряди поцілили у житлові багатоповерхівки, у квартирах яких спали мирні люди. Зруйновано цілі під‘їзди будинків.
Люди знаходяться під завалами. На місцях працюють рятувальники.
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що кількість жертв уточнюється.
«Лікарні та інформаційні центри при школах знаходяться в повній готовності для прийому людей», – повідомив Куртєв.
Як відомо, у ніч на 6 жовтня російські окупанти атакували Запоріжжя ракетами. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Також руйнувань зазнали житлові будинки.
Внаслідок ворожих атак виникли пожежі в місті. Рятувальники вже дістають людей з-під завалів.
Як повідомлялося, у ніч на 6 жовтня ворог обстріляв інфраструктурний об’єкт в Основ’янському районі Харкова. На місці прильоту пожежа.
Крім того, вночі вибухи гриміли в Нікополі та на Одещині.
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