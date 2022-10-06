Окупанти випустили по Запоріжжю сім ракет: фото жахливих руйнувань

Люди знаходяться під завалами

Російські окупанти завдали по Запоріжжю сім ракетних ударів. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Снаряди поцілили у житлові багатоповерхівки, у квартирах яких спали мирні люди. Зруйновано цілі під‘їзди будинків.

Люди знаходяться під завалами. На місцях працюють рятувальники.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що кількість жертв уточнюється.

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«Лікарні та інформаційні центри при школах знаходяться в повній готовності для прийому людей», – повідомив Куртєв.

Як відомо, у ніч на 6 жовтня російські окупанти атакували Запоріжжя ракетами. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Також руйнувань зазнали житлові будинки.

Внаслідок ворожих атак виникли пожежі в місті. Рятувальники вже дістають людей з-під завалів.

Як повідомлялося, у ніч на 6 жовтня ворог обстріляв інфраструктурний об’єкт в Основ’янському районі Харкова. На місці прильоту пожежа.

Крім того, вночі вибухи гриміли в Нікополі та на Одещині.