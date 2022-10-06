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Окупанти обстріляли двір гравця «Динамо» у Запоріжжі

Надія Клочко
glavcom.ua
Окупанти обстріляли двір гравця «Динамо» у Запоріжжі
Сергій Сидорчук прокоментував обстріл Запоріжжя
фото з відкритих джерел

Знаменитий український футболіст нагадав, що спорт не може бути «поза політикою»

Капітан «Динамо» Сергій Сидорчук прокоментував ракетний обстріл російськими військами житлових будинків у Запоріжжі. Футболіст розповів, що російська ракета влучила його двір. Про це Сидорчук написав у своєму Instagram.

«Це мій двір. Чи так я уявляв його в майбутньому, коли ходив тут маленьким щодня? Я мріяв, що у 2022 році тут будуть хмарочоси, супергерої та електрокари», – зазначив спортсмен.

Окупанти обстріляли двір гравця «Динамо» у Запоріжжі фото 1
Окупанти обстріляли двір гравця «Динамо» у Запоріжжі фото 2
Окупанти обстріляли двір гравця «Динамо» у Запоріжжі фото 3

Сидорчук також згадав і про американського бізнесмена Ілона Маска, який сьогодні відзначився черговою скандальною заявою щодо України – він висловив думку, що у «Східних регіонах України більшість населення віддає перевагу Росії».

«Хмарочосів немає, бо все руйнується ворогом. Але будуть, коли ми переможемо та відбудуємо все. Супергерої є. Це наші ЗСУ. І електрокари. Попри затуманювання розуму у їх виробника. Хоча я хотів би, щоб і він побачив ці кадри сьогодні», – зазначив динамівець у своєму дописі.

Футболіст також дорікнув міжнародним спортивним організаціям, які надають росіянам можливість брати участь у змаганнях.

«І в момент, коли ранок починається із жахливих новин та фотографій рідних місць, я бачу, як представники країни-вбивці повертаються до боксу. Спорт поза політикою? Серйозно? Я б теж дуже хотів бути поза політикою. І колись думав, що був. Це дуже зручно. До першої сирени, до перших сліз твоєї дитини, бо їй страшно, до першої ракети над головою та першої ракети у твоєму дворі. Запоріжжя, болить», – написав Сидорчук.

До слова, поєдинок третього туру Ліги Європи Ренн-Динамо відбудеться сьогодні, 6 жовтня. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Як відомо, окупанти завдали по Запоріжжю сім ракетних ударів. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Також руйнувань зазнали житлові будинки.

Внаслідок ранкових ракетних ударів по Запоріжжю загинула одна людина. Багато людей врятовано. Серед них трирічна дівчинка, дитину ушпиталено.

Близько 11:00 рашисти знову вдарили по Запоріжжю.

Теги: Запоріжжя НОВИНИ ФУТБОЛУ війна обстріл ФК «Динамо»

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