Фото дня: рятувальник виносить ікону з руїн після ракетного удару по Запоріжжі 

Уночі рашисти обстріляли центр міста

У ніч на 6 жовтня окупанти завдали по Запоріжжю сім ракетних ударів. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Також руйнувань зазнали житлові будинки.

Цілий день на місці обстрілів працювали рятувальники. Згодом у мережі з'явилося фото, як працівник ДСНС у Запоріжжі після обстрілу переносить ікону, яку викинуло з вікна однієї з квартир вибуховою хвилею, аби вона не лежала у купі уламків.

Нагадаємо, внаслідок нічної ракетної атаки на Запоріжжя загинула одна жінка. Смерть ще однієї людини не підтверджується.

Завдяки професійним діям запорізьких працівників ДСНС вже вдалося врятувати 21 постраждалого.

Приблизно об 11 годині дня 6 жовтня рашисти завдали черговий удар по Запоріжжю. Ворог знову атакував об’єкти інфраструктури.