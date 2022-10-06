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Фото дня: рятувальник виносить ікону з руїн після ракетного удару по Запоріжжі 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Фото дня: рятувальник виносить ікону з руїн після ракетного удару по Запоріжжі 
Внаслідок обстрілу загинула людина, семеро зазнали поранень 
фото з відкритих джерел

Уночі рашисти обстріляли центр міста 

У ніч на 6 жовтня окупанти завдали по Запоріжжю сім ракетних ударів. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Також руйнувань зазнали житлові будинки.  

Цілий день на місці обстрілів працювали рятувальники. Згодом у мережі з'явилося фото, як працівник ДСНС у Запоріжжі після обстрілу переносить ікону, яку викинуло з вікна однієї з квартир вибуховою хвилею, аби вона не лежала у купі уламків.  

Фото дня: рятувальник виносить ікону з руїн після ракетного удару по Запоріжжі  фото 1

Нагадаємо, внаслідок нічної ракетної атаки на Запоріжжя загинула одна жінка. Смерть ще однієї людини не підтверджується.

Фото дня: рятувальник виносить ікону з руїн після ракетного удару по Запоріжжі  фото 2

Завдяки професійним діям запорізьких працівників ДСНС вже вдалося врятувати 21 постраждалого.

Приблизно об 11 годині дня 6 жовтня рашисти завдали черговий удар по Запоріжжю. Ворог знову атакував об’єкти інфраструктури.

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Теги: окупанти рашисти рятувальники Запоріжжя

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