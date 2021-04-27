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    Вдень сухо, проте вночі – заморозки: прогноз погоди в Україні на сьогодні

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    У Києві 27 квітня вночі заморозки у повітрі 0-2&deg;, температура вдень 9-11&deg; тепла - Вдень сухо, проте вночі – заморозки: прогноз погоди в Україні на сьогодні
    У Києві 27 квітня вночі заморозки у повітрі 0-2°, температура вдень 9-11° тепла
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    У вівторок в Україні утримається холодна погода

    У вівторок, 27 квітня, в Україні очікуються нічні заморозки у повітрі 0-3°, вдень температура становитиме 7-12° тепла. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    «27 квітня холодна погода утримається: вночі сильні заморозки у повітрі 0-3°, у південній частині температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-5°, вдень 7-12° тепла, на високогір'ї Карпат 1-6° тепла», – йдеться в повідомленні.

    За інформацією синоптиків, сьогодні буде без істотних опадів, лише у південних областях вранці та вдень дощі. Вітер переважно західний, 3-8 м/с.

    У Києві 27 квітня вночі заморозки у повітрі 0-2°, температура вдень 9-11° тепла. Без істотних опадів, вітер західний, 3-8 м/с. Також повідомлялося, що погода готує киянам неприємні сюрпризи в кінці квітня.

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    Нагадаємо, у понеділок, 26 квітня, деякі райони Київської області рясно засипало снігом.

    За прогнозом Укргідрометцентру, до кінця квітня в Україні переважатиме прохолодна погода, часом з дощами та грозами. Потепління можливе лише на початку травня.

    У травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 15-18 градусів, в горах 11-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр Україна вітер
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