Погода готує киянам неприємні сюрпризи в кінці квітня

Цьогоріч у Києві дуже холодний квітень

У Києві очікуються сильні заморозки

У Києві вночі 27 та 28 квітня очікуються сильні заморозки в повітрі 0-3 градуси (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий). Про це попереджає Український гідрометцентр.

Також на вівторок, 27 квітня, синоптики прогнозують вдень 9-11 градусів, вітер західний, 3-8 м/с, без істотних опадів.

Як повідомлялося, у понеділок, 26 квітня, деякі райони Київської області рясно засипало снігом.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, до кінця квітня в Україні переважатиме прохолодна погода, часом з дощами та грозами. Потепління можливе лише на початку травня.

У травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 15-18 градусів, в горах 11-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.