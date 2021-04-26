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    Погода готує киянам неприємні сюрпризи в кінці квітня

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    Цьогоріч у Києві дуже холодний квітень - Погода готує киянам неприємні сюрпризи в кінці квітня
    Цьогоріч у Києві дуже холодний квітень
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    У Києві очікуються сильні заморозки

    У Києві вночі 27 та 28 квітня очікуються сильні заморозки в повітрі 0-3 градуси (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий). Про це попереджає Український гідрометцентр.

    Також на вівторок, 27 квітня, синоптики прогнозують вдень 9-11 градусів, вітер західний, 3-8 м/с, без істотних опадів.

    Як повідомлялося, у понеділок, 26 квітня, деякі райони Київської області рясно засипало снігом.

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    Погода готує киянам неприємні сюрпризи в кінці квітня
    Погода готує киянам неприємні сюрпризи в кінці квітня
    Погода готує киянам неприємні сюрпризи в кінці квітня
    Погода готує киянам неприємні сюрпризи в кінці квітня
    Погода готує киянам неприємні сюрпризи в кінці квітня
    Погода готує киянам неприємні сюрпризи в кінці квітня
    Погода готує киянам неприємні сюрпризи в кінці квітня
    Погода готує киянам неприємні сюрпризи в кінці квітня
    Погода готує киянам неприємні сюрпризи в кінці квітня
    Погода готує киянам неприємні сюрпризи в кінці квітня

    Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, до кінця квітня в Україні переважатиме прохолодна погода, часом з дощами та грозами. Потепління можливе лише на початку травня.

    У травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 15-18 градусів, в горах 11-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

    Теги: прогноз погоди Київ Укргідрометцентр повітря
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