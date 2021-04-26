Синоптики зробили прогноз на травень

Потепління прийде лише на початку травня

Абсолютний максимум температури повітря 31-37 градусів тепла, на півдні Одещини, у Луганській області та в Криму до 38-39 градусів

У травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 15-18 градусів, в горах 11-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень. Відповідний прогноз розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується у західних областях 62- 89 мм (в Карпатах до 134 мм ), на решті території 28- 50 мм , що в межах середніх багаторічних значень.

Дані багаторічних спостережень свідчать, стійкий перехід середньої добової температури повітря через 15 градусів тепла у бік підвищення, що є кліматичним показником початку літа, відбувається переважно у другій (на Закарпатті та півдні - у першій) декаді травня.

Зазвичай середня місячна температура повітря становить 13-17 градусів тепла, в гірських районах 7-12 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря становить 0-6 градусів морозу, в Карпатах та на північному сході до 7-10 градусів морозу, на узбережжі морів місцями 0-3 градусів тепла.

«Заморозки відмічено у першій половині місяця в Україні, у другій половині травня - у північних, центральних, східних областях та в Карпатах», – йдеться в повідомленні.

Абсолютний максимум температури повітря - 31-37 градусів тепла, на півдні Одещини, у Луганській області та в Криму до 38-39 градусів, в горах 22-30 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 22- 60 мм , у західних, Вінницькій областях, в горах Криму 62- 81 мм , на Прикарпатті та в Карпатах 85- 148 мм .

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, до кінця квітня в Україні переважатиме прохолодна погода, часом з дощами та грозами. Потепління можливе лише на початку травня.

Тим часом, у понеділок, 26 квітня, погода в Україні погіршилася – низку областей засипало снігом.