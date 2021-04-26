Зима не відступає. Кілька регіонів України засипало снігом (фото, відео)
Засипає снігом і Карпати. Видимість в регіоні обмежена, вітер західний 3-4 м/с
У понеділок, 26 квітня, погода в Україні погіршилася – низку областей засипало снігом.
В Умані Черкаської області випало кілька сантиметрів снігу.
На веб-камерах міста видно незвичне для кінця квітня явище. Сніг практично відразу тане, температура в місті близько нуля.
У мережі люди опублікували фото Богуслава, що також мало схоже на весняне місто.
Сніг також випав у Київській та Чернівецькій області.
Засипає снігом і Карпати. Видимість в регіоні обмежена, вітер західний 3-4 м/с. Температура повітря -5°С.
Зазначимо, 26-27 квітня вночі в Україні, крім півдня, очікуються сильні заморозки у повітрі 0°...-3°. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.
Таким погодним умовам надано II рівень небезпечності – помаранчевий. У південних областях – заморозки на поверхні ґрунту 0°...-5° – I рівень небезпечності, жовтий.
Читайте також: