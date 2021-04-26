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    Зима не відступає. Кілька регіонів України засипало снігом (фото, відео)

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    В&nbsp;Україні погіршилася погода. Синоптики прогнозують заморозки - Зима не відступає. Кілька регіонів України засипало снігом (фото, відео)
    В Україні погіршилася погода. Синоптики прогнозують заморозки
    Фото: Наталія Антонюк, «Главком»

    Засипає снігом і Карпати. Видимість в регіоні обмежена, вітер західний 3-4 м/с

    У понеділок, 26 квітня, погода в Україні погіршилася – низку областей засипало снігом.

    В Умані Черкаської області випало кілька сантиметрів снігу.

    На веб-камерах міста видно незвичне для кінця квітня явище. Сніг практично відразу тане, температура в місті близько нуля.

    У мережі люди опублікували фото Богуслава, що також мало схоже на весняне місто.

    Сніг також випав у Київській та Чернівецькій області.

    Засипає снігом і Карпати. Видимість в регіоні обмежена, вітер західний 3-4 м/с. Температура повітря -5°С.

    Зазначимо, 26-27 квітня вночі в Україні, крім півдня, очікуються сильні заморозки у повітрі 0°...-3°. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

    Таким погодним умовам надано II рівень небезпечності – помаранчевий. У південних областях – заморозки на поверхні ґрунту 0°...-5° – I рівень небезпечності, жовтий.

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    Теги: прогноз погоди снігопад
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