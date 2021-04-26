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    Київщину рясно засипало снігом (фото)

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    Температура повітря складає лише&nbsp;+2&deg;, отож сніг не встигає танути - Київщину рясно засипало снігом (фото)
    Температура повітря складає лише +2°, отож сніг не встигає танути
    Фото: Наталія Антонюк, «Главком»

    Сніжити на Яготинщині почало з самого ранку 26 квітня

    У понеділок, 26 квітня, Яготинський район Київської області рясно засипало снігом. Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

    Сніжити на Яготинщині почало з самого ранку – люди не очікували, що наприкінці квітня погода вразить своєю непередбачуваністю.

    Температура повітря складає лише +2°, отож сніг не встигає танути, а тонким шаром лежить на землі.

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    Київщину рясно засипало снігом (фото)
    Київщину рясно засипало снігом (фото)
    Київщину рясно засипало снігом (фото)
    Київщину рясно засипало снігом (фото)
    Київщину рясно засипало снігом (фото)
    Київщину рясно засипало снігом (фото)
    Київщину рясно засипало снігом (фото)
    Київщину рясно засипало снігом (фото)
    Київщину рясно засипало снігом (фото)
    Київщину рясно засипало снігом (фото)
    Фото: Наталія Антонюк, «Главком»

    Зазначимо, 26-27 квітня вночі в Україні, крім півдня, очікуються сильні заморозки у повітрі 0°...-3°. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

    Таким погодним умовам надано II рівень небезпечності - помаранчевий. У південних областях – заморозки на поверхні ґрунту 0°...-5° – I рівень небезпечності, жовтий.

    У понеділок, 26 квітня, майже по всій території України дощитиме. Регіони без опадів – Крим, Херсонщина, а також Луганська, Донецька та Запорізька області.

    В Карпатах можливий мокрий сніг. У зв’язку зі снігопадами, у високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

    Найхолодніше буде на Заході, тут повітря прогріється тільки до +7...+9. Лише на Закарпатті трохи тепліше – +8...+10.

    Теги: прогноз погоди Київ Київщина снігопад весна
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