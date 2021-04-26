Київщину рясно засипало снігом (фото)

Температура повітря складає лише +2°, отож сніг не встигає танути

Сніжити на Яготинщині почало з самого ранку 26 квітня

У понеділок, 26 квітня, Яготинський район Київської області рясно засипало снігом. Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

Сніжити на Яготинщині почало з самого ранку – люди не очікували, що наприкінці квітня погода вразить своєю непередбачуваністю.

Температура повітря складає лише +2°, отож сніг не встигає танути, а тонким шаром лежить на землі.

Зазначимо, 26-27 квітня вночі в Україні, крім півдня, очікуються сильні заморозки у повітрі 0°...-3°. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

Таким погодним умовам надано II рівень небезпечності - помаранчевий. У південних областях – заморозки на поверхні ґрунту 0°...-5° – I рівень небезпечності, жовтий.

У понеділок, 26 квітня, майже по всій території України дощитиме. Регіони без опадів – Крим, Херсонщина, а також Луганська, Донецька та Запорізька області.

В Карпатах можливий мокрий сніг. У зв’язку зі снігопадами, у високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Найхолодніше буде на Заході, тут повітря прогріється тільки до +7...+9. Лише на Закарпатті трохи тепліше – +8...+10.