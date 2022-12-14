Росія вбила 8-річного хлопчика у Херсоні – Зеленський

Хлопчику було 8 років

Від чергових російських обстрілів Херсона загинула дитина

Внаслідок російських обстрілів Херсона в середу, 14 грудня, загинув 8-річний хлопчик. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

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«Отримуємо такі повідомлення, як сьогодні із Херсона, де від чергових російських обстрілів загинула дитина, хлопчик. Вісім років йому було», – сказав президент.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

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Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області.

Також Данілов повідомляв, що на визволеній території Херсонщини окупанти переодягаються в цивільний одяг, намагаючись сховатися та уникнути відповідальності за воєнні злочини.