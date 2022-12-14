Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія вбила 8-річного хлопчика у Херсоні – Зеленський

Юрій Лящук
glavcom.ua
Росія вбила 8-річного хлопчика у Херсоні – Зеленський
Хлопчику було 8 років
фото ілюстративне

Від чергових російських обстрілів Херсона загинула дитина

Внаслідок російських обстрілів Херсона в середу, 14 грудня, загинув 8-річний хлопчик. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

«Отримуємо такі повідомлення, як сьогодні із Херсона, де від чергових російських обстрілів загинула дитина, хлопчик. Вісім років йому було», – сказав президент.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області.

Також Данілов повідомляв, що на визволеній території Херсонщини окупанти переодягаються в цивільний одяг, намагаючись сховатися та уникнути відповідальності за воєнні злочини.

Читайте також: Рашисти обстрілюють Херсон: у місті спалахнула масштабна пожежа (відео)
Теги: обстріл Херсон дитина смерть Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після реконструкції ця 9-ти поверхівка відповідає всім сучасними енергоефективним нормам
Кияни повертаються у відновлені після ракетних обстрілів будинки (відео)
Вчора, 19:35
На місці події працюють співробітники ДСНС та рятувальники
Рашисти обстрілюють Херсон: у місті спалахнула масштабна пожежа (відео)
Сьогодні, 00:35
Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру населених пунктів Херсонщини
Атака дронів на Київ та обстріл Сумщини: яка ситуація в регіонах
Сьогодні, 09:56

Події в Україні

Росія вбила 8-річного хлопчика у Херсоні – Зеленський
Росія вбила 8-річного хлопчика у Херсоні – Зеленський
Обмін полоненими з РФ: Україна звільнила ветерана Повітряних сил США
Обмін полоненими з РФ: Україна звільнила ветерана Повітряних сил США
Ранкова атака дронів та ще один обмін полоненими. П'ять важливих новин 14 грудня
Ранкова атака дронів та ще один обмін полоненими. П'ять важливих новин 14 грудня
У Маріуполі рашисти знесуть цілий квартал біля «Азовсталі», де досі живуть люди (мапа)
У Маріуполі рашисти знесуть цілий квартал біля «Азовсталі», де досі живуть люди (мапа)
Суд арештував сім українських готелів, які належать громадянам РФ – Схеми
Суд арештував сім українських готелів, які належать громадянам РФ – Схеми
Прокремлівська література та російські паспорти: СБУ відзвітувала про знахідки в церквах УПЦ МП
Прокремлівська література та російські паспорти: СБУ відзвітувала про знахідки в церквах УПЦ МП

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
«Росія здохне до літа»: Арестович назвав причину краху РФ
21K
З'явилося відео моменту прильоту ракети по Херсонській ОВА
18K
Росіяни в ефірі заспівали українською, а тоді придумали виправдання (відео) 
16K
Загроза вторгнення Білорусі на територію України – висновок Пентагону
12K
Шольц пояснив, як прорахувався Путін та дав обіцянку Україні
11K
Головне за ніч: Росія атакує Київ «Шахедами» та системи Patriot прибудуть в Україну

Новини

Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
Сьогодні, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
Сьогодні, 19:06
Руйнування енергосистеми: як загарбники намагаються залишити Україну без світла і закидують її фейками
Сьогодні, 17:36
На Луганщині та Запоріжжі ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів
Сьогодні, 06:59
Парламентські юристи розкритикували законопроєкт «Про медіа»
Вчора, 16:03
Цензура й обмеження свободи слова. Журналісти виступили проти закону про медіа
Вчора, 10:37

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту