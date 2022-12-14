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Примусове оголення, зґвалтування: поліція повідомила про злочини окупантів на Херсонщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Примусове оголення, зґвалтування: поліція повідомила про злочини окупантів на Херсонщині
фотоз відкритих джерел

На Херсонщині сексуальних злочинів більше, ніж в інших деокупованих областях України

В Херсонські області зафіксували 64 випадки сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом (СНПК). Це більше, ніж в інших деокупованих областях України.  Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

З’ясуванням цих фактів на Херсонщині займається спеціальна мобільна група, яка вже двічі відвідала регіон.

У складі групи прокурори, поліцейські, психологи та експерти Global Rights Compliance. Протягом 7-11 грудня вони відвідували звільнені населені пункти і документували випадки злочинів російських військових.  «Ми безпосередньо спілкуємось з людьми. Розповідаємо, що саме відноситься до СНПК і чому важливо такі випадки не замовчувати. Пояснюємо, яку допомогу постраждалі можуть отримати, як їхні персональні дані будуть захищені. На жаль, випадки сексуального насильства під час окупації – непоодинокі», – пояснив прокурор профільного управління Офісу Генпрокурора Олександр Клещенко.

Серед найбільш поширених фактів СНПК – примусове оголення, зґвалтування, катування електрострумом геніталій.  «Наше основне завдання – виявити факти сексуального насильства, вчинені російськими військовими. Отримуємо таку інформацію під час спілкування з населенням, головами громад, місцевим медперсоналом. Допомагає, що в складі мобільної групи є жінки і психологи», – коповідомив начальник відділу дільничних офіцерів поліції ГУНП в Херсонській області Андрій Хурса.

За словами керівника Київського обласного центру соціально-психологічної допомоги, психолога проєкту Asisto (Фонд Сім'ї Андреєвих) Василя Гуменюка, основне завдання психолога в групі – допомогти постраждалим прожити травматичний досвід:

«Здебільшого постраждалі відкриті. Помітна їхня мотивованість в донесенні інформації про тортури до широкої громадськості. Проте присутня захисна реакція у вигляді неприйняття травматичного досвіду та ігнорування необхідності отримання тривалої психологічної допомоги», – повідомив Гуменюк.

Нагадаємо, наразі Офісом Генерального прокурора встановлено 154 факти сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом. Повідомлено про підозру 6 військовослужбовцям РФ. Скеровано до суду обвинувальні акти щодо двох осіб, одну особу засуджено.

Раніше повідомлялося, що ООН відправить в Україну експертів для розслідування сексуального насилля окупантів.

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Теги: зґвалтування поліція прокурор розслідування Херсонщина

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