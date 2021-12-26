Ведмежий притулок на Львівщині закрився для відвідувачів

Ведмеді пішли на зимовий сон

Ведмежий притулок «Домажир» закрили для відвідувачів на зимовий період. Більшість ведмедів уже пішли на зимовий сон. Аби не порушити сон тварин, зараз гостей ведмежий притулок не приймає. Про це інформує «Суспільне. Львів».

Не сплять лише ведмежата. Їх у «Домажирі» – четверо. Це Тобі, Моріс, Джені і Андор – ведмежатам одинадцять місяців. До притулку їх привезли цього літа. Вони чи не єдині мешканці притулку, які не пішли на зимовий сон.

«Маленькі ведмежата без мами фактично майже не йдуть у сплячку. Вони можуть бути не такими активними, більше відпочивати. Ведмежата завжди сплять з мамою, мама показує їм приклад. У нашому випадку вони були вилучені в досить молодому віці – один місяць, від мами і вони не мають таких природних навичок», – каже керівниця служби догляду за тваринами ведмежого притулку «Домажир» Наталія Галайко.

Не пішла на зимовий сон і ведмедиця Марта, яку привезли до притулку нещодавно.

«Є ведмеді, які до нас приїхали пізніше, які були в таких тяжких умовах. Вони досить стресують. З ними ми ще ведемо роботу і вони потихенько звикають до нових умов. За кілька тижнів вони теж підуть на зимовий сон», – каже директор ведмежого притулку Ігор Николин.

До тривалого зимового сну усі ведмеді готуються – вони набирають вагу – жирову масу, а також облаштовують собі місце для відпочинку.

«Ведмідь перед зимовим сном зменшують споживання їжі і під час зимового сну вони взагалі не харчуються. Ми їм надаємо штучні барлоги або вони йдуть у свої бокси. Ми даємо їм соломи і вони самі собі створюють таке місце – як гніздо, а також вони доносять собі соснові гілки. Також вони дуже люблять листя і суху траву», – каже керівниця служби догляду за тваринами ведмежого притулку «Домажир» Наталія Галайко.

Ведмеді можуть спати від трьох до п’яти місяців. Під час сплячки вони можуть час від часу прокидатися.

Для відвідувачів ведмежий притулок відкриють на початку березня, коли ведмеді почнуть прокидатись. Зараз у «Домажирі» живе 29 тварин.

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