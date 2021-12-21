«Тварину катували». Власниця кішки заявила у поліцію на столичну ветклініку

Кицька в критичному стані. Власниця звернулась в поліцію, лікарі стверджують: такий стан тварини є нормою

Жителька Ірпеня Ірина Морозова стверджує, що за декілька днів у стаціонарі київської ветеринарної клініки «Друг» її кішку довели до критичного стану. Почалось все 16 грудня, коли вона звернулась до місцевої ветеринарної клініки, бо її кішка деякий час відмовлялась від їжі, через що погіршився загальний стан організму тварини.

«Нас прийняв лікар Богдан Гунченко, і лікував він кішку в цій клініці протягом двох діб. На третій день потрібно було провести УЗД, в цій клініці апарат не працював і нас направили в клініку «Друг» (проспект Георгія Гонгадзе, 20). Як виявилось, наш лікар там працює за сумісництвом. В його супроводі направились туди для проведення УЗД та ренгенографії», – розповідає власниця кішки.

Тваринку довелось залишити у стаціонарі, адже всі зазначені маніпуляції вимагають певного часу. Наступного дня після госпіталізації до жінки зателефонували і наполягали на обов'язковій операції на черевній порожнині – у лікаря були підозри на перебування чужорідного предмету в організмі кішки. Хазяйка погодилась, адже лікар наполягав на терміновому операційному втручанні.

«Весь час до неділі вона перебувала в клініці «Друг» вони говорили, що вона під капельницею. Я щодня, зранку і ввечері, телефонувала, питала про її самопочуття, вони розповідали, що все добре, розказували про всі маніпуляції, що їй капають, як знеболюють, запевняли, що все в неї прекрасно. Але при цьому вона досі сама не їсть сама, і проблема, з якою ми звертались, не вирішена. Хвилювалась, і тому цікавилась в лікарів, чому вони не знайшли першопричину. Вони припускали, що це стрес, і якщо вона повернеться додому, все буде добре», – зазначила пані Ірина.

Власниця кішки через лікаря Богдана Гунченка намагалась дізнатись більше деталей, реальний стан і самопочуття її улюблениці. Всі, за словами жінки, одноголосно заявляли, що вона в стабільному стані і може повертатись додому. А от процес виписки, згадує Морозова, був дуже дивним: кішку віддали в приймальні вже в переносці, без огляду, підсунули папірець для підпису, рекомендували примусово годувати і «давати відвар із насіння льону».

«Коли вперше подивилась на свою кішку, зрозуміла, що вона в дуже жахливому стані – в неї величезні гематоми, величезні червоні припухлості, рани на лапах, вони нічим не оброблені, вона вся брудна, в неї текла слина. Вона перебувала в них на стаціонарі три дні, і її повернули в такому стані. Я була в шоці, попросила лікаря прокоментувати дії лікарів, і чого вона в такому стані», – не стримуючи сліз розповідає жінка.

У клініці «Друг» спростовують факт жорстокого поводження з кішкою, а заяву хазяйки серйозно не сприймають. Проте лікарі підтверджують факт проведення операції і наголошують: важкий стан стан і такі пошкодження є нормою.

«Гематоми можуть бути після хірургічного втручання, бо порушується цілісність тканин в організмі тварини. Коли відбувається операція, то є кровотеча, бо розрізаються шкіра і м’язи, і таким чином зменшується згортання крові і можуть виникати підшкірні гематоми. Також тварині був накладений бандаж, і це також може викликати різні пошкодження», – розповідає лікар ветеринарної клініки «Друг», який відмовився назвати своє ім'я.

Сьогодні улюблениця Ірини Морозової в реанімації іншої столичної клініки, де їй поставили діагноз «гострий панкреатит», але кішку зараз насамперед лікують від завданих їй важких тілесних ушкоджень. На жаль, прогнозів щодо її одужання лікарі не дають. Ірина Морозова вже звернулась в поліцію і написала заяву на ветклініку.

«Ми будемо збирати всі необхідні документи, я надіюсь, що їй стане краще і будемо подавати на них в суд», – підсумувала хазяйка кішки.

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