На столичній Русанівці пес кинувся у крижану воду, щоб врятувати господаря (відео)
На тонкій кризі провалилися собака та його господар
У середу, 22 грудня, на Русанівському каналі сталася надзвичайна подія. Під лід на водоймі провалився собака, а за ним і хлопчик, який кинувся його рятувати. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Хлопчик рятував собаку з ополонки, а сам не міг вибратися, тому що тонкий лід обламувався.
Пес вибрався з води та намагався врятувати уже свого власника.
Випадковий перехожий знайшов гілку, кинув хлопцеві та почав роздягатися, щоб допомогти дитині. Проте, пес забіг у воду, вхопив гілку та витягнув свого господаря.
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Як повідомлялося, в Києві небайдужі мешканці міста помітили біля гіпермаркету в Оболонському районі Києва собаку, який був прив’язаний і покинутий господарями. Захисники тварин направили собаку в Київську міську лікарню ветеринарної медицини.
Нещодавно в Києві на Дорогожичах жінка покинула собаку в парку та поїхала в Польщу. Біля собаки вона залишила його іграшку та записку.