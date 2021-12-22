У столиці невідомі покинули прив’язаного собаку біля гіпермаркету

Собака декілька годин пробув на холоді, доки його не забрали захисники тварин

Нещодавно в Києві небайдужі мешканці міста помітили біля гіпермаркету в Оболонському районі Києва собаку, який був прив’язаний і покинутий господарями. Про це повідомляє «Центр захисту тварин».

«Дівчинці на фото приблизно рік, про неї нам повідомили небайдужі кияни. Її помітили біля «Епіцентру» на проспекті Бандери, собака провела кілька годин прив`язаною біля гіпермаркету, доки, зрештою, не опинилась у нас», – йдеться в повідомленні.

Зараз собака перебуває в Київській міській лікарні ветеринарної медицини.

«Можливо її господарі з якихось причин не змогли забрати тварину, можливо вони її шукають, тому якщо ви впізнали цю красуню – повідомте її господарям», – просять у центрі захисту тварин.

Захисники тварин зазначають, що подібні історії останнім часом зовсім не рідкість. Вони додали, що у таких випадках дуже допомагає наявність чіпа у тварини та реєстрація в Реєстрі домашніх тварин. Завдяки реєстру знайти господарів загубленої тварини дуже просто.

Нагадаємо, нещодавно в Києві на Дорогожичах жінка покинула собаку в парку та поїхала в Польщу. Біля собаки вона залишила його іграшку та записку.

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