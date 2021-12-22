Невідомі вбили п’ятьох цуценят біля будинку в Києві

Поліцейські розпочали розслідування за фактом жорсткого поводження з тваринами

Під вікнами житлового будинку на вулиці Бориспільській у Дарницькому районі Києва громадяни виявили п’ять мертвих цуценят. Вони повідомили про це до поліції. Оперативний черговий направив на місце події слідчо-оперативну групу Дарницького управління поліції.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, на місці правоохоронці виявили загиблих тварин та поспілкувалися зі свідками даної події, аби з’ясувати обставини правопорушення. Окрім цього, поліцейські направили трупи цуценят на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.

За даним фактом слідчі Дарницького управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці збирають необхідні матеріали для притягнення винної особи до відповідальності.

Як повідомлялося, в Києві небайдужі мешканці міста помітили біля гіпермаркету в Оболонському районі Києва собаку, який був прив’язаний і покинутий господарями. Захисники тварин направили собаку в Київську міську лікарню ветеринарної медицини.

нещодавно в Києві на Дорогожичах жінка покинула собаку в парку та поїхала в Польщу. Біля собаки вона залишила його іграшку та записку.

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