Колишній журналіст «1+1» отримав політичний притулок у Німеччині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексій Бобровніков раніше працював у програмі «ТСН. Тиждень» на каналі «1+1»

У 2017 році журналіст виїхав з України до Німеччини через погрози, пов’язані з його журналістським розслідуванням

Колишній журналіст програми «ТСН. Тиждень» каналу «1+1» Олексій Бобровніков, який проводив розслідування про контрабанду та серію вбивств у «сірій зоні» Донбасу, отримав політичний притулок у Німеччині.

Про це Бобровніков повідомив «Детектору медіа».

Журналіст сказав, що продовжить вимагати від української влади розслідувати серію вбивств, які почалася 2 вересня 2015 року в Луганській області.

«Я чекав кілька років, усе ще сподіваючись на правосуддя в Україні. Даючи нові й нові свідчення про серію вбивств, до яких причетні військовослужбовці 92 окремої механізованої бригади Збройних сил України та їх заступники в українських спецслужбах», – заявив він.

За цей час його журналіста як свідка допитали Служба безпеки України, військова прокуратура в складі Генеральної прокуратури, прокуратура сил АТО, а в 2020 році Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, журналіст Олексій Бобровніков у 2017 році заявив, що виїхав з України до Німеччини через погрози, пов’язані з його журналістським розслідуванням.

Бобровніков працював над циклом матеріалів, присвячених контрабанді та нелегальній і напівлегальній торгівлі в так званій сірій зоні Донбасу.

За цикл репортажів «Сіра зона» про контрабанду та вбивство волонтера Галущенка, який допомагав журналісту, Олексій Бобровніков переміг в конкурсі «Честь професії 2016» в номінації «Краще подання складної теми».