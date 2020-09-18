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    Суспільство

    Колишній журналіст «1+1» отримав політичний притулок у Німеччині

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    Олексій Бобровніков раніше працював&nbsp;у програмі &laquo;ТСН. Тиждень&raquo; на каналі &laquo;1+1&raquo;&nbsp; - Колишній журналіст «1+1» отримав політичний притулок у Німеччині
    Олексій Бобровніков раніше працював у програмі «ТСН. Тиждень» на каналі «1+1» 

    У 2017 році журналіст виїхав з України до Німеччини через погрози, пов’язані з його журналістським розслідуванням

    Колишній журналіст програми «ТСН. Тиждень» каналу «1+1» Олексій Бобровніков, який проводив розслідування про контрабанду та серію вбивств у «сірій зоні» Донбасу, отримав політичний притулок у Німеччині. 

    Про це Бобровніков повідомив «Детектору медіа».

    Журналіст сказав, що продовжить вимагати від української влади розслідувати серію вбивств, які почалася 2 вересня 2015 року в Луганській області.

    «Я чекав кілька років, усе ще сподіваючись на правосуддя в Україні. Даючи нові й нові свідчення про серію вбивств, до яких причетні військовослужбовці 92 окремої механізованої бригади Збройних сил України та їх заступники в українських спецслужбах», – заявив він.

    За цей час його журналіста як свідка допитали Служба безпеки України, військова прокуратура в складі Генеральної прокуратури, прокуратура сил АТО, а в 2020 році Державне бюро розслідувань.

    Нагадаємо, журналіст Олексій Бобровніков у 2017 році заявив, що виїхав з України до Німеччини через погрози, пов’язані з його журналістським розслідуванням.

    Бобровніков працював над циклом матеріалів, присвячених контрабанді та нелегальній і напівлегальній торгівлі в так званій сірій зоні Донбасу.

    За цикл репортажів «Сіра зона» про контрабанду та вбивство волонтера Галущенка, який допомагав журналісту, Олексій Бобровніков переміг в конкурсі «Честь професії 2016» в номінації «Краще подання складної теми». 

    політичний притулок ЗМІ Німеччина вбивство Україна журналіст
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