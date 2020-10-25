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    Ляшко звинуватив журналістів, які не розповідають про героїзм медиків

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    Ми повинні сформувати суспільство, яке буде свідоме, яке буде довіряти медичним працівникам, &ndash; зазначає Ляшко - Ляшко звинуватив журналістів, які не розповідають про героїзм медиків
    Ми повинні сформувати суспільство, яке буде свідоме, яке буде довіряти медичним працівникам, – зазначає Ляшко

    Головного санітарного лікаря не влаштовує те, що відбувається в комунікаційному полі

    Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розкритикував засоби масової інформації, які шукають сенсації у медичній сфері, яка веде боротьбу з пандемією, але не розповідають власне про медиків, які рятують життя хворим на коронавірус.

    В інтерв’ю «Главкому» санлікар зазначив, що більшість ЗМІ не пишуть про сміливі вчинки лікарів, які допомагають українцям перемогти Covid-19.

    «Не потрібно шукати сенсацію. Ми повинні сформувати суспільство, яке буде свідоме, яке буде довіряти медичним працівникам і виконувати те, про що просить медик. Покажіть мені, будь ласка, публікації в ЗМІ, які показують героїзм медика, який сьогодні рятує життя! Я вам наведу десятки. Наприклад, є медик, молода дівчина з малолітніми дітьми, яких вона відправила ще в лютому до батьків, а сама прийшла працювати в інфекційний стаціонар. Але про це не пишуть. Я не кажу зараз про конкретні ЗМІ, а про те, що зараз відбувається в комунікаційному полі», – пояснив Ляшко.

    Нагадаємо, що 22 жовтня, в Україні вперше виявлено понад 7 тисяч нових Covid-хворих за добу.

    До слова, кількість інфікованих Covid-19 у світі перевищила 41 млн. Іспанія стала першою країною Європи, яка нарахувала мільйон інфікованих Covid-19.

    Читайте повне інтерв’ю:
    ЗМІ лікар Іспанія коронавірус Віктор Ляшко
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